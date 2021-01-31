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薪資43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死　父母再要178萬：給弟繳首付

記者蔡儀潔／綜合報導

吸女兒「血」養兒子的悲劇層出不窮，浙江杭州的23歲女孩洛洛就被父母壓榨到死，每個月都要給1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.3萬元）給家裡當生活費，她的死還被利用來給弟弟訛詐出房子首付。洛洛生前在微博絕望寫下，「親情對於我而言，只是負擔。」

綜合陸媒報導，23歲的洛洛才華洋溢，在杭州一家公司擔任總設計師，月薪上萬元，本來公司還會安排一個大項目給她做，可以說是未來可期，然而命運急轉直下，她2019年10月死在錢塘江水中，是自殺還是意外落水無從考證。在她死後，那些人性中的陰暗和齟齬一一浮出了水面。

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

▲洛洛公司找到「和事佬」電視節目組，試圖和解，並全程錄影公開 。（圖／翻攝自微博）

洛洛死後，公司本著對洛洛工作多年的感情，給她父母補償了6萬元，但3天後大轉折來了，父母突然加價要41萬元（約新台幣178萬元），直接暴漲7倍。為何是41萬元這種不零不整的數字？原來這剛好是小兒子買房的首付。

公司張老闆無奈找到「和事佬」電視節目組，試圖和解，並全程錄影公開。當天母親畫著精緻的妝容，提到錢的時候立刻起立，激憤淚奔，「我的心頭肉，一條人命沒了，就值6萬塊錢嗎？」父親也很悲痛補充道，「我很愛我的女兒」。

▼洛洛父母都說自己很愛女兒 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

聽起來言之鑿鑿，但很快被公司提交的證據所推翻。洛洛生前曾試圖自殺，母親知道後，在微信裡讓小兒子去問，結果兒子說自己忙，就不了了之。對女兒輕生這麼敷衍，這是一個母親對「心頭肉」的定義？

父親自稱愛女兒，三句話不離「心痛」，結果連洛洛的聯繫方式、住在哪等都不知道，但是脫口而出「女兒月薪1萬多」。

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

▲公司老闆十分無奈，因為法律上來說沒有賠償義務，還被獅子大開口。（圖／翻攝自微博）

這一場鬧劇令洛洛生前遭遇的壓榨曝光，年輕有為的她每個月賺的錢幾乎都要給家裡，母親用最新款蘋果手機，而她用的是淘汰下來的iPhone6s。

朋友說，洛洛對自己很小氣，連買一雙Converse都捨不得，有時候會哭訴「我真的沒有錢了，怎麼辦？」。有一次洛洛銀行卡只剩7000元，但父親開口就要1萬元，不夠的就讓她想辦法。

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

▲洛洛PO出和母親的對話 。（圖／翻攝自微博）

洛洛的微博中充滿絕望和無力，她寫下「我每天每天每天都很不快樂，還有人要來斥責我，你為什麼這麼悲觀，呵呵」、「我做了所有原本能讓我開心的事，可是我一點也不開心，一點也不」、「你看吧，從來沒有人知道你活得有多辛苦，他們只care你有沒有聽話」。

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

▲ 洛洛最後一條微博。（圖／翻攝自微博）

最後一條微博是2019年10月17日02:17，洛洛寫下「原來晚上的錢塘江這樣美」。

此事曝光後連續幾日都登上微博熱搜，網友紛紛表示，「不是女兒去世了傷心 是搖錢樹沒了才以淚洗面」、「這個媽還有空化妝」、「連女兒手機號都沒有還他媽感情好」、「生男的叫寶貝，生女的叫保姆」、「 誰丟了自己全部家當都得哭吧，尤其是這種家庭」。

也有網友分享類似經歷，「我也生在一個重男輕女但父母從不承認自己重男輕女的家庭裡。父母對我說:家裡所有的一切都是你弟弟的，但是我們很愛你。」

官媒《央視新聞》更對此發表熱評，稱「為人父母，便身擔重任，不該任性妄為。每個家庭雖能力不同，但不能以任何藉口，剝奪孩子應得的愛與尊重。」、「二胎時代，重男輕女、厚此薄彼，都將帶給孩子莫大的傷害。子女無法在愛和溫暖中平等地成長，是父母的失職；拒絕反省自身問題，更是為人父母的可悲！」。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼洛洛生前的微博發文 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 96年杭州女孩被榨乾去世 。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
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