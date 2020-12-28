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拚兒子一家生8胎！　10年後竟收「1142萬天價罰單」工人爸陷崩潰

▲▼計劃生育,少生,優生,生育,少子化。（圖／視覺中國）

▲計畫生育政策從1979年開始隨著改革開放推行。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

過去「重男輕女」觀念盛行，四川的劉姓男子與妻子生下7胎才誕下兒子，隔年又生下第8孩，然而10年後卻收到「天價罰單」，當地衛健局決定對其徵收社會撫養費，累計金額高達266萬元（人民幣，下同，約新台幣1142萬元），相當驚人。安岳縣衛健局24日作出回應，撤銷徵收決定書。

據《界面新聞》報導，劉男生活的安岳縣拱橋鄉距離縣城50多公里，交通不便，是一個典型的農業鄉鎮。過去，「重男輕女」的觀念在這一帶較為流行，儘管當時奉行「一胎政策」，但為了生育一個男孩，劉男從1990年代到2009年，陸續成了7個孩子的父親。

相關資料顯示，劉男和妻子於2006年10月18日生育第6孩、2009年4月21日生育第7孩、2010年4月22日生育第8孩。

拱橋鄉計生辦負責人表示，徵收社會撫養費需遵守嚴格程式，此前計生辦人員也對劉男做過調查，但他一直不願意配合，加上後來當地幾次發大水，鄉政府被淹，有關劉男「超生」的材料被損壞，因此遲遲沒有對劉男徵收社會撫養費。

▲▼ 留守兒童,兒童,小孩,農村,鄉村。（圖／視覺中國）

▲過去「重男輕女」觀念在不少農村地區依舊盛行。（資料圖／視覺中國）

安岳縣衛健局2019年3月依據條例，對著生育這3個孩子的行為分別作出《社會撫養費徵收決定書》。其中，生育第6孩的行為徵收社會撫養費278,400元；生育第7孩的行為徵收社會撫養費718,080元；生育第8孩的行為徵收社會撫養費1,666,560元。徵收決定書一併告知其有申請行政復議及提起行政訴訟的權利。

拱橋鄉計生辦負責人曾多次到過劉男家，得知兩夫妻過去常年在家務農，經濟狀況較差，加上不斷生育孩子帶來的生活重壓，一直無力繳納社會撫養費。

如今劉男最大的孩子已經成家，但還有好幾個孩子在讀書，最小的才讀小學。劉男近些年在外打工，自稱給別人開挖土機，其妻子在家務農，一次性繳納70多萬元存在困難。

安岳縣衛健局政策法規股負責人今年12月24日晚表示，由於被法院裁定適用法律錯誤，三份徵收決定書已被撤銷。目前該局正依據新修訂的《四川省人口與計畫生育條例》，重新作出徵收決定。

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