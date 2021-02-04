鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

▲10日小年夜當天鋒面將影響台灣，各地可能有陣雨甚至雷雨發生、溫度也會微微下降。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

春節連假天氣出爐！氣象局表示，近日溫暖的天氣大約會維持到8日，但10日小年夜當天鋒面將影響台灣，各地可能有陣雨甚至雷雨發生、溫度也會微微下降。

氣象局今日公布春節連假初期天氣預報，氣象局表示，小年夜前一天（9日）台灣附近水氣逐漸增加，雲量會開始變多，北部、東部的降雨機會增加。

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▲一張圖春節連假前期雨區、溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

下周三（小年夜，10日）受到鋒面影響，中部以北地區及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，南部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨，各地都容易降雨，請留意天氣的變化。

下周四（除夕，11日），鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區為短暫陣雨後轉多雲，水氣逐漸減少。

▲小年夜受到鋒面影響，中部以北地區及宜蘭地區有陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。（圖／記者林敬旻攝）

12日至14日（大年初一至初三）東北季風影響，各地早晚較涼，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

另外，計畫往返金門、馬祖的朋友們注意，6日到9日有低雲或霧的機會，尤其是夜晚到清晨；10日可能有雷陣雨發生；規劃返鄉要多留意天氣對交通狀況可能的影響。

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