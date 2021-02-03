春節連假「可能又有冷氣團」時間點曝　小年夜、除夕全台有雨

▲春節連假天氣出爐，小年夜起全台降雨機率提升。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假天氣備受關注，天氣職人吳聖宇分析過年前到過年期間天氣變化，其中在小年夜到除夕天氣不穩，各地有陣雨，尤其10日晚間降雨最明顯。另外，初一到初三台灣周圍持續是東北風環境，但越到後面冷空氣強度有越增強的趨勢，不排除到了13日、14日這兩天，配合晴空輻射冷卻作用，中北部地區的低溫又會有機會降到11-13度間，空曠地區甚至會低於11度以下，有可能達到大陸冷氣團程度。

吳聖宇表示，過年前（2/04-2/08）台灣附近水氣少，天氣較穩定，溫度整體偏暖，日夜溫差大，空氣品質不佳。9日起水氣增多，降雨機會提高，容易起霧，空氣品質持續不良。

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小年夜到除夕（2/10到2/11）天氣不穩定，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，尤其10日晚間降雨最明顯，不排除有雷雨發生的可能性，降雨量可達大雨等級，11日白天起降雨逐漸減少。

▲小年夜到除夕天氣不穩定，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，尤其10日晚間降雨最明顯。（圖／記者林敬旻攝）

大年初一到初三（12-14日）北邊地面冷高壓中心停留在蒙古東部到華北一帶，前緣持續伸展到台灣附近，台灣周圍持續是東北風環境，中高層則是維持在短波槽後的西北風環境下，整體空氣較為偏乾，水氣不多，目前預估將會是東北季風的天氣型態，迎風面北部、東半部雲量較多，有零星局部短暫陣雨機會，其他地方則為多雲到晴。

但越到後面冷空氣強度有越增強的趨勢，溫度可能隨時間呈現緩降，不排除到了周六、周日這兩天，配合晴空輻射冷卻作用，中北部地區的低溫又會有機會降到11-13度間，空曠地區甚至會低於11度以下，有可能達到大陸冷氣團程度，日夜溫差較明顯。

至於年假的最後兩天，也就是初四到初五（15-16日）這兩天，有另一波冷空氣跟著南下的趨勢，不排除溫度有再往下探的可能性，同時台灣附近水氣也將增加，整體降雨機會有提高的傾向。不過時間還太久遠，詳細情況仍有待觀察。

▲2/13晚間至2/14清晨，有機會來到大陸冷氣團等級。（圖／記者林敬旻攝）

氣象預報員官欣平則表示，在8日以前全台各地天氣好，僅東半部有零星降雨，但9日雨區擴大，東半部有短暫雨，小年夜當天華南雲雨區東移，全台降雨提升，有短暫陣雨，主要以中部以北感覺最明顯，這波降雨預估延續至除夕、初一，要到初二逐漸趨緩。至於春節連假後期天氣，因為時間還早，將持續觀察。

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