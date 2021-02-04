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「低壓+鋒面」夾擊！小年夜起全台雨一波　但有1個好消息

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲小年夜全台變天。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（4日）表示，小年夜到除夕天氣轉不穩定，有低壓波動及鋒面通過，主要是小年夜這天各地將轉陣雨，全台都有下雨機會；甚至部分區域由於冷暖空氣交會，不排除有雷雨發生，是近期較大的雨勢。

彭啟明今在臉書說，大致上到下周一，台灣附近的水氣偏少，天氣都很溫暖穩定，日夜溫差大，同時空氣品質在中南部也較差；下周二開始水氣略增多，有些降雨機會，也容易在西半部早晚有些濃霧產生，空氣品質也可能配合有霧霾。

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彭啟明指出，要注意的是小年夜到除夕，也就是下周三、下周四天氣轉不穩定，有低壓波動及鋒面通過，主要是小年夜這天，各地將轉陣雨，全台都有下雨機會；甚至部分區域由於冷暖空氣交會，不排除有雷雨發生，是近期較大的雨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼4日雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，小年夜當天降雨顯著，而除夕當天的降雨會逐步減少，改以北部及東北部為主，這兩天溫度也會下滑，都會區低溫下看到14、15度，不是降太多，各地略降，但較為陰沉，白天溫度回溫較少，和前幾天晴朗的天氣很不相同；不過好消息是，預期空氣品質將會轉好。

彭氣明分析，大年初一到初三也就是下周五六日，將轉為偏東北風的天氣，這波顯著偏乾，迎風面的北部東北部有地形上的局部短暫陣雨，也較為陰沉，中南部是多雲到晴的好天氣；溫度上，北部都會低溫有可能降到13-15度，空曠低溫11-12度或是10度上下，白天雖然不像這幾天都有到24-26度，但也有接近20度的機會，有點涼不算太冷。

彭啟明說，大年初四到初六這幾天，影響台灣的冷空氣可能再增強，水氣亦逐漸增多，溫度有再略往下降的機會，降雨機率也會提高，但還沒有到寒流等級水準，這時間還很久遠，仍有變動空間，有待後續再觀察。

中央氣象局預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，下周二水氣逐漸增加，東半部降雨變明顯，其他地區雲量增多；下周三小年夜華南雲雨區東移，各地降雨慢慢增加，且可能下到下周四除夕、下周五初一。他表示，至於屆時是否會響春雷，要看對流發展情形。

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