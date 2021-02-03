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全台有雨！鋒面挾豐沛水氣襲時間曝　今起連7天好天氣

天氣圖。（圖／氣象局）

▲彭啟明指出，今會是回溫轉晴的一天。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（3日）表示，下周三小年夜當天，天氣可能是一個轉變開始，預測上有波鋒面會通過，配合上東北風，顯著轉涼轉濕；這波鋒面的水氣頗充沛，全台都有降雨機會，可能持續到周四除夕，才會逐步緩和。

彭啟明在臉書說，周二有波東北風南下，北部、東北部及東半部顯著轉為陰沉天氣，迎風面還有些零星陣雨；目前這波東北風正逐步緩和當中，清晨空曠區域低溫零星部分區域仍有9-10度，台北盆地16度、嘉義附近12度、台南15度。

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彭啟明指出，今會是回溫轉晴的一天，雖北部雲量還是較多，但相對還是頗為晴朗，預計未來幾天一直到下周二，都是類似穩定的天氣型態，建議您好好把握。

彭啟明表示，下周三小年夜當天，天氣可能是一個轉變開始，預測上有波鋒面會通過，配合上東北風，顯著轉涼轉濕；這波鋒面的水氣頗充沛，全台都有降雨機會，可能持續到周四除夕，才會逐步緩和。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，初一、初二轉晴回溫，接下來仍可能有東北風南下，多類似近期的天氣，整體溫度比目前略涼2-3度，不算冷，稍微涼一點，大致上是不錯的年節假期，至少沒有寒流或強冷氣團。

彭啟明說，小年夜到除夕，大家要稍微留意天氣變化，水氣多不穩定，同時仍要更新氣象預測資訊，仍有變動性存在；建議您如果要打掃，可以趁這連續將近一周的好天氣，絕對不要等到小年夜。

彭啟明也呼籲，在大掃除時，務必要比平常過年大掃除時，用水能夠少一半，因統計上這時候的用水都會激增；但未來幾個月水資源似乎沒有太樂觀的理由，建議您多用擦拭方式來進行，或許也有個不要大規模打掃的理由了。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周四至下周一吹偏東風到東南風為主，各地多雲到晴，東半部有些短暫雨，西半部較溫暖、早晚較涼、日夜溫差大，中南部和金馬要注意局部霧或低雲。

林定宜表示，下周二水氣有增加趨勢，東半部有局部短暫雨，其他地區雲量增多；下周三小年夜前後水氣比較多，至於是否有鋒面通過，由於目前國際模式還不是很穩定，美國和歐洲資料顯示快慢、強弱不一定，時間有可能早一點或晚一點，得再多觀察1、2天。

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