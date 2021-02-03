立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

▲吳德榮說，最新美國模式模擬小年夜20時地面圖顯示，鋒面影響台灣，伴隨明顯降雨（左圖）；最新歐洲模式則模擬除夕8時地面鋒面影響台灣，時間較落後，但亦伴隨明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

今天（3日）是24節氣的「立春」，6縣市「低溫特報」！中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣頭屋的9.4度。氣象專家吳德榮提醒，最新美歐模式皆模擬，下周三小年夜、下周四除夕前後有一波「對流性」較強的鋒面快速通過，持續約一整天，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨。氣象局預報員林定宜則說，小年夜前後水氣比較多，但目前國際模式還不是很穩定，仍要再觀察。

►今晨至上午低溫特報區域：



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【黃色燈號（寒冷）】



新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼6縣市低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北市、東北部、東部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

立春是24節氣中的第一個，指春天從此開始、大地回暖。林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，各地晴朗穩定，僅東半部偶有局部短暫雨；今晨輻射冷卻，西半部局部有10度以下低溫，白天太陽照射，溫度稍回升，尤其是北部，除花東高溫22度，其他地區23至28度，西半部日夜溫差10度以上；今晨中南部和金門、馬祖要注意局部霧或低雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周四至下周一吹偏東風到東南風為主，各地多雲到晴，東半部有些短暫雨，西半部較溫暖、早晚較涼、日夜溫差大，中南部和金馬要注意局部霧或低雲。

林定宜表示，下周二水氣有增加趨勢，東半部有局部短暫雨，其他地區雲量增多；下周三小年夜前後水氣比較多，至於是否有鋒面通過，由於目前國際模式還不是很穩定，美國和歐洲資料顯示快慢、強弱不一定，時間有可能早一點或晚一點，得再多觀察1、2天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至周四冷空氣漸減弱，氣溫漸升，早晚仍偏冷，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五至下周一各地晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者應特別注意；下周二中高雲逐漸增多，西半部仍為多雲時晴，東半部局部短暫雨機率提高。

吳德榮提醒，最新美（GFS）、歐（ECMWF）模式皆模擬，小年夜、除夕前後有一波對流性較強的鋒面快速通過，持續約一整天，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨，但不同模式所模擬的通過時間並不一致，應持續觀察模式的調整；至於春節假期的天氣如何？距今超過10日以上，由於理論的限制，各國模式模擬的誤差已太大，需再耐心等2、3天，輪廓才會比較清楚，也比較有參考價值，操之過急也是枉然。