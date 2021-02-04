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春雷恐響！「過年2變天」時間出爐　全台小年夜起防大雨

▲▼打雷,閃電,雷雨,電蛇,狂風暴雨。（圖／記者姜國輝攝）

▲吳聖宇提醒，小年夜晚間降雨最明顯，不排除有雷雨發生的可能性。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／台北報導

7天春節連假2變天！天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，下周三小年夜到下周四除夕天氣不穩定，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，不排除有雷雨發生的可能性，降雨量可達大雨等級。中央氣象局預報員葉致均則說，小年夜華南雲雨區東移，各地降雨慢慢增加，且可能下到下周五初一。

►今晨至上午低溫特報區域：

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【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局觀測，今天（4日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的9.0度。葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣較穩定，僅東半部有零星降雨，到下周一都是類似天氣；而周五到下周一雨區剩花蓮、台東。

葉致均說，下周二水氣逐漸增加，東半部降雨變明顯，其他地區雲量增多；下周三小年夜華南雲雨區東移，各地降雨慢慢增加，且可能下到下周四除夕、下周五初一。他表示，至於屆時是否會響春雷，要看對流發展情形。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均指出，今桃園以北、東半部高溫22至24度，新竹以南26至28度；周五之後更溫暖，西半部高溫26至28度，甚至到29度，東半部也會來到23至25度。他說，未來一周各地低溫差不多，介於14至18度。

吳聖宇3日在臉書分析，過年前（周四到下周一）台灣附近水氣少，天氣較穩定，溫度整體偏暖，日夜溫差大，空氣品質不佳；下周二起水氣增多，降雨機會提高，容易起霧，空氣品質持續不良。

吳聖宇提醒，下周三小年夜到下周四除夕天氣不穩定，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，尤其下周三晚間降雨最明顯，不排除有雷雨發生的可能性，降雨量可達大雨等級，下周四白天起降雨逐漸減少。

▼小年夜全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

吳聖宇提到，下周二各地持續溫暖，下周三、下周四因降雨及風向轉變，各地溫度有略降趨勢；下周五初一到下周日初三大致為東北季風型天氣，整體空氣較偏乾，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴，溫度呈現隨時間逐漸下降趨勢，尤其是夜晚清晨空曠地區的低溫，日夜溫差明顯加大，就低溫數字而言，下周六晚間至下周日清晨有機會來到大陸冷氣團等級。

吳聖宇指出，下下周一初四、下下周二初五一直到恢復上班上課的下下周三初六，影響台灣的冷空氣可能再增強，水氣亦逐漸增多，溫度有再往下降的機會，降雨機率也會提高，但時間尚早，有待後續再觀察。

又是一篇很長的文章，從過年前寫到年假期間的天氣，想看重點的只要看下面的第一段就好了，有興趣的再往後面看詳細說明。 總合來看，過年前 (2/04-2/08)...

天氣職人-吳聖宇發佈於 2021年2月3日 星期三

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