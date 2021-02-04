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紫南宮錢母太搶手！仿冒團全員出動騙信眾　「這特徵」看真假

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲竹山警分局循線逮捕林姓嫌犯等4人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮金銀錢母名聞遐邇，每年農曆春節前都吸引全國信眾大排長龍，爭相索取。未料超夯的紫南宮錢母，引來仿冒集團私下製造，利用臉書社團、地方團購網等平台，販售幾可亂真的最新辛丑牛年金銀錢母，南投縣竹山警分局獲報，日前循線逮捕林姓嫌犯等4人，起獲仿冒錢母38個，全案依詐欺罪、違反商標法移送南投地檢署偵辦。

竹山警分局表示，元月間接獲紫南宮報案，稱廟中錢母遭有心人士仿冒製造並於網路販售，紫南宮也主動提供遭仿的假錢母給警方作為證物。經檢視，假錢母正面土地公圖像與反面搖錢牛圖像，幾乎與正品雷同，再核對外環紫南宮、招財錢母字體及兩側點綴吊飾圖案與位置，若不用放大鏡細看，確實難辨兩者差異性，顯見有仿冒集團看準春節前民眾追搶錢母作為求財幸運物的順風車，私自開模生產牟利，嚴重損害紫南宮信譽與消費者權益。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方起獲38個假錢母。（圖／記者白珈陽翻攝）

經查，該集團深知以知名電商平臺販售易被查覺風險，於臉書社團、地方團購網購平台，提供精美廣告貼文，藉此吸引民眾下單購買，竹山警分局結合刑事警察大隊、集集分局等單位，兵分多路，搜索多處團購網店家，逮捕林姓嫌犯等4人，起獲仿冒紫南宮牛年金銀招財錢母38個。

警方表示，儘管假錢母土地公像、搖錢牛等細部圖像與真品較難分辨真偽，不過外觀厚薄及重量都有差別，且正版紫南宮錢母套幣外裝錦囊是綠色及金色外觀，仿造錢母錦囊則皆是紅色，是較明顯的特徵，民眾取得錢母前須多加注意防範。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲假錢母錦囊外觀為紅色。（圖／記者白珈陽翻攝）

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