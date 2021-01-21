「女友去南投拜拜」1個月後買精品又換iPhone12！真相讓他超心死

▲女友去南投拜拜，買刮刮樂爽中30萬！（示意圖／記者謝孟儒攝）

網搜小組／劉維榛報導

幾張刮刮樂就看清女友真面目？一名男網友心碎透露，日前去南投拜拜，女友想買幾張刮刮樂，原PO便掏錢買單，打算回家再刮。怎料不到一個月時間，女友瘋狂血拚買精品與換iPhone12，連弟弟都有一支新手機，原PO好奇詢問原因，結果是當初的刮刮樂中30萬元，但女友卻不想與原PO分紅！

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》表示，去（2020）年聖誕節，與女友去南投度假，順便去廟宇拜拜，推測就是知名的竹山紫南宮，小倆口進行參拜時，女友靈機一動想買幾張刮刮樂碰碰運氣，不過她沒有現場馬上刮，而是打算回家再試手氣。

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怎料，原PO最近發現，女友狂買精品包，還秒換iPhone12手機，「我以為她是年終發了很多才敢這麼買」，好奇心驅使下，原PO詢問緣由，真相讓他差點下巴掉下來，「女友才說上次買的刮刮樂中了頭獎，有30萬元！」

原PO玻璃心碎滿地，忍不住追問「怎沒分給我？」女友一臉不以為然，淡定回應「是你買給我的，就沒跟你說！」更讓原PO傻眼的是，女友沒分半毛錢就算了，還買手機給親弟弟，與包大紅包給家人。

▲紫南宮擠滿人潮，香火鼎旺。（示意圖／記者洪聖壹攝）

討拍文章曝光後，掀起網友笑虧，「會偷藏（獎金），心不在你身上，差不多了」、「你不是自己人幹嘛跟你說」、「他說的沒錯啊，你買給他的」、「很寫實的人性，所以知道該怎麼做了嗎？還不快買刮刮樂來刮刮壓壓驚」、「快分手太自私了」、「那她還算誠實啊，有什麼好抱怨的」。