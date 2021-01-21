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獨／新年領不到發財錢母⋯超商「開團」民眾搶翻　1天狂賣4萬個

▲▼超商開團錢母、發財金民眾瘋搶。（圖／業者提供）

▲超商開團錢母、發財金民眾瘋搶。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，為防止國內疫情延燒，各大集會活動如燈會、年貨大街接連取消或延期，還有像是宮廟大年初一錢母發放活動也都宣布延後舉辦等，不過就有超商開團推出「開運錢母金幣、開運發財金」，2款開運金幣可是都有到紫南宮過過香爐，有不少民眾一次就買40個，短短1天狂賣4萬個，意外掀起一波搶購潮。

▲▼超商團購錢母、發財金民眾瘋搶。（圖／翻攝Line群組）

▲開團1天狂賣4萬個。（圖／翻攝Line群組）

大年初一的必備行程絕對要到宮廟求「發財錢母」，不過今年受疫情影響，像是紫南宮的發錢母活動就延後舉辦，大甲鎮瀾宮布也取消除夕搶頭香，不過新年不出門也沒關係，有超商直接開團賣起開運錢母和發財金，並主打有到紫南宮過過香爐，就是要讓民眾可以討個吉利，業者透露開團僅短短1天就狂賣4萬個，不僅詢問度高更是搶到手軟，許多人一次就買40個，反應超熱絡。

全家表示，今年因疫情關係，雖是首次賣發財錢母、發財金、但民眾反應超好，也積極補貨中提供購買。另，7-11今年也與大甲鎮瀾宮聯名，只要購買鎮瀾宮平安錢母祈福包就送過香火平安錢母一枚。

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紫南宮超商發財錢母發財金全家

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