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求財廟曝光！郭台銘妻「求錢母」　他曝驚人效果：像金礦

▲▼郭台銘與羅智先出席基金會活動,郭台銘,曾馨瑩。（圖／記者季相儒攝）

 ▲郭台銘的妻子曾馨瑩多年前曾到紫南宮求金。（圖／資料照片）

記者陳致平／綜合報導

南投縣竹山紫南宮以借發財金聞名，許多信眾都會向廟方求錢母，希望接下來一切順利、賺大錢。名嘴王瑞德在節目上爆料，全台首富郭台銘的妻子曾馨瑩多年前曾到紫南宮求發財金，隔一年就來還願，有人開玩笑問道，「到底有沒有效果？」王瑞德直喊，「當然有效，曾馨瑩等於是求到金礦」。

▲▼南投竹山紫南宮元旦發放牛年錢母。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲南投竹山紫南宮元旦發放牛年錢母。（圖／記者游瓊華翻攝）

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竹山紫南宮在元旦首日吸引了至少6萬人來領錢母，超高人氣吸引了超過7公里的排隊人龍，不少信徒慕名而來，名嘴王瑞德在節目《驚爆新聞線》透露，郭台銘的妻子曾馨瑩多年前也到過紫南宮求發財金，而且一年後就還願，表示她心想事成。至於有人問道曾馨瑩求發財金有沒有效果，王瑞德則表示，「曾馨瑩不是求了發財金後賺多少錢，她等於是有了一個金礦，求到台灣首富」。

接著，王瑞德又在節目上分享竹山紫南宮的多項神奇事蹟，一名生技公司的業者到廟裡求了600元發財金，事後扛了290萬現金來還，創下高額還金紀錄。另一位建築公司老闆則是求了發財金之後，事業變得順風順水，忙到忘記於時間內回廟裡還金，沒想到在夜裡就夢見一位白鬍子老公公提醒，「你是不是忘記什麼事」，還在夢中用拐杖敲了一下他的頭，才讓他想起還金一事。

▼命理師楊登嵙表示，2021年牛年「葫蘆錢母套幣」能夠招財化煞。

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同業發聲護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀「只會出一張嘴」

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