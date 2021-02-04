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報復居服員…用血塗抹她機車、羽絨衣！免坐牢代價出爐

▲▼血染機車。（示意圖／免費圖庫Pixabay、pexels）

▲吳姓女子僅因不滿陳姓居服員介入其家庭糾紛，一氣之下竟把自己的血液塗抹在陳女機車上報復。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay及pexels）

記者徐愷昕／南投報導

吳姓女子因不滿在她家中服務的陳姓居服員，一氣之下竟直接把自己的血液塗抹在陳女機車、安全帽及手提包等物上。陳女發現後心生畏懼，嚇得趕緊至竹山分局報案；案經南投地院審理，吳女被依毀損他人物品等罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

陳女為南投竹山鎮一帶的居服員，她的其中一個案是負責照護吳女家中的成員陳男。吳女2020年4月間因不滿陳女介入其家庭糾紛，18日上午10時許竟把自己的血液塗抹在陳女停放路旁的機車，連上方羽絨衣、安全帽及手提包都不放過。

陳女發現自己的東西遭「染血」後，心理恐懼到完全不敢使用，怎料，吳女事隔9日仍不善罷甘休，一見陳女開車經過其家門口，還大聲以台語恫嚇，「你的車很漂亮，你注意一點，我會去抹你的車」等語，暗示要再次將血液塗抹在陳女車上！陳女聽完嚇得趕緊至竹山分局報案。

南投地院審理時認為，吳女將血液塗抹於他人機車、羽絨衣、安全帽等物，雖然沒有讓該物品喪失其物理功能，但血液中可能有含有肝炎、梅毒及愛滋等多種病毒，且血跡也醜化該物的外貌及觀瞻，顯然已嚴重妨礙使用者心理上的安全，故理當構成毀損罪。

法官審酌吳女犯後坦承犯行，尚知悔悟，在衡量她犯罪手段、動機等一切情狀後，依毀損他人物品罪及恐嚇危害安全罪判她拘役30日及20日，兩者合併應執行40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

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