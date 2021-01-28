充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」　結局大逆轉

記者黃宥寧／綜合報導

電動車尚未普及導致充電樁停車位時常一位難求，有時更會出現為了搶充電樁而大動火氣，甚至部分車主會將佔位的油車車頂放上三角錐成「獨角獸」模樣。日前就發生一起爭執，一名車主開著油電混和車到台中洽公並停在充電樁車格，卻遭特斯拉車主放三角錐在車頂。事後特斯拉車主表示是一場誤會，他以為是有人占用電動汽車停車格才有此舉。

事情發生在26日中午，一名開著油電混和車的蔡先生到台中洽公，並將愛車停在充電車格。沒想到事情辦完了回來要牽車，卻看見傻眼畫面！剛牽2個禮拜的愛車車頂竟被放上三角錐，他氣得立刻報警；員警立刻調閱監視器找到放三角錐的人，沒想到竟是一名特斯拉車主。

▼一台油電混和車停放在充電車格，車主回來牽車竟發現愛車車頂被放上三角錐。（圖／車主蔡先生提供）

特斯拉車主T先生向油電車主蔡先生解釋，「第一、他看到這輛toyota沒掛電動車車牌，不應該停這個車位，第二、他以為是一般油電車，是加油後油再轉電的油電車。」更表示當下反應只是想提醒不要占用電動停車格，所以才將三角錐放到車頂。對此蔡先生氣憤表示，「如果真的誤會他的車不是充電車，那應該要通報停車場管理員而不是擅自將三角錐放到別人車上。」他也強調公用充電車格並非是「特斯拉專屬」，PHV的車也可以充電。

對此油電車主蔡先生接受記者訪問，表示停車場雖然有9個停車格被標示「電動汽車停車格」，但實際上能讓電動車充電只有3個車格，加上當天還有1座充電樁壞掉，他將車停在電動汽車停車格裡也是在等待別人充完，他要移車接著繼續充電。

▼台中惠來停車場雖有9個電動車車位，但僅有3個位置是可以充電，其中1座充電樁甚至故障。（圖／車主蔡先生提供）

記者也循線找到放三角錐特斯拉車主T先生，他僅低調表示已經向對方道歉，如果有需要賠償，也就買個教訓，絕對會誠心誠意解決這件事。

雖然政府目前努力朝向「禁售燃油車目標」，但實際上對於電動車相關政策卻尚未研擬，導致開電動車經常為了充電樁而和油車引戰，而油車占用充電位也沒相關罰則。「惠來停車場」管理員則表示，目前對於油車占用電動車僅開勸導單，當記者問是否會有罰則擬定？他則採保留態度，表示會向政府反應。律師陳運融表示，放三角錐到他人車頂的行為如果導致對方車體損傷，恐會吃上刑事毀損罪，並需負民事損害賠償責任。

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