郵輪首度加入疏運、大客車可行駛蘇花改路肩　交通部春節疏運一覽

▲星夢郵輪探索夢號。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者蘇晏男／台北報導

2月10日起至16日為7天農曆春節連假，交通部4日宣布春節防疫疏運規劃，其中今年除首度加入郵輪協助疏運外，也特別開放大客車行駛蘇花改路肩，預估蘇澳到花蓮搭乘大客車或相關國道客運，可較自行開車節省40至60分鐘。

交通部4日公布實施「防疫疏運好過年」政策，在防疫方面，規定民眾進入大眾運輸場站應配戴口罩及量測體溫、搭乘大眾運輸工具全程佩戴口罩、禁止於大眾運輸車內飲食；另外，也將加強運輸工具場站的清潔消毒頻率、春節期間高鐵實施全車對號座、台鐵城際列車則限制發售站票120張，並暫停車上高台鐵各項飲食販售服務。

交通部疏運規劃如下：

一、國道：持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於2月10日至16日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

二、省道：台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、和平（雙向）、崇德（北向）路段，及南迴公路香蘭至金崙（雙向）路段實施大客車優先道，並於蘇花路廊進行大貨車時段性管制。

台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉7處平面路口，提升西濱公路行車效率。

三、公路客運：提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠（如：90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、46條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）。

另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（如：北花線來回票400元，以及在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。

四、高鐵：預計增開453班次，總計提供1832班次，並規劃於2月15日及16日北上深夜列車，延後30分鐘收班、2月16日及17日北上首班車提前10分鐘發車（5︰40左營發車）。

五、台鐵部分：全線加開各級列車總計288列次及加掛車箱904輛，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠，惟東線2月9日至2月11日南下與2月15日及16日北上的長途自強號座位已售完。

西線則是2月10日7時至17時南下與2月15日及16日7時以後北上的長途自強號座位亦已售完；至於南迴線往台東或高雄的長途各車次自強號則尚有座位。

六、航空：自2月6日至2月17日，共計12天國內航線預計提供3408架次、29萬1646個座位。截至1月8日止，部分尖峰時段訂位率已逾9成。交通部已請航空公司援例視離島鄉親需求規劃再增開加班機。

七、海運：自2月9日起至2月17日止共9天，規劃1015航次，提供總運能22萬0462人次；另探索夢號郵輪亦加入春節疏運行列。

八、觀光部分：交通部在今年春節2月8日至2月13日期間，特別補助55歲以上本國國民購買「孝親專案套裝產品」費用，以「住宿」+「台鐵、高鐵、國道客運及飛機（遊覽車不適用）」等配套專案予以規劃，並以北部區域的縣市（台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市）為實施區域，期紓緩部分南返的車潮。

▼交通部春節疏運規劃。（圖／交通部提供，點圖可放大）