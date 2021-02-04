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花蓮春節「返鄉專車」鐵公路都還有票　4日9時起民政處開放購買

▲▼花蓮縣春節返鄉專車，台北火車站取票情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣春節返鄉專車，台北火車站取票情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節即將到來，為利在外打拼的縣民於年節返鄉團圓，花蓮縣政府今年持續辦理返鄉專車，讓離鄉背井的遊子能順利返鄉團聚。本次專車火車及客運各車次仍有餘票，花蓮縣府鼓勵符合資格的鄉親朋友踴躍預訂。

本次春節返鄉專車，安排如下表，因適逢疫情期間，本次專車旅客進站乘車時須量體溫、戴口罩。另搭乘大眾運輸工具於密閉空間亦請多洗手，保護自己，防範病毒感染。

▲▼花蓮縣春節返鄉專車，台北火車站取票情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府表示，專車火車及客運各車次仍有餘票，凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於2月4日起9時至17時可在花蓮縣政府民政處購票，售完為止。

另返鄉專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件(親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者請檢附工作證明文件)，俾利核驗。

專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元（未滿12歲、65歲以上、須持證明），購票後恕不退費。

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