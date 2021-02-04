爆料「韓國瑜曾入少觀所」挨告　台聯劉一德「已盡查證」不起訴

▲台聯黨主席劉一德被控誹謗韓國瑜獲不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台灣團結聯盟黨主席劉一德前年爆料，質疑當時總統候選人韓國瑜「年輕時曾進入台南少年觀護所」，遭韓控告嫌妨害名譽及意圖使人不當選罪，台北地檢署調查發現，少觀所已無資料可查，而劉一德從朋友那裡聽到消息後，再參考《你還不知道的韓國瑜》等書內容，已經合理查證，基於確信要求韓說明，並非故意妨害名譽，4日處分不起訴。

劉一德在2019年12月18日的台聯記者會中，質疑韓國瑜少年時代因為觸法，進到台南少年觀護所接受感化教育，劉呼籲韓說清楚當年是為什麼案件入獄，而當時正在競選總統的韓國瑜不滿遭抹黑，隔天就委由律師遞狀提告。

台北地檢署2020年曾傳喚劉出庭說明，劉在庭訊後表示，台聯當時在為政黨打知名度，所以接獲選民指認，經查證確實有人和韓同時在少觀所後，他再翻閱相關書籍，韓年輕時「做過很多錯誤的事」，才會開記者會提出質疑。

▲ 韓國瑜不滿被抹黑曾入獄，但檢察官認為總統候選人應受全民嚴格檢視。（資料照／記者林敬旻攝）

檢察官傳喚劉一德的林姓消息來源查證，林男證實曾聽朋友說過，在少觀所見過鼻樑上有痣的「韓富」，朋友說那個「韓富」就是要選總統的韓國瑜，林男表示，曾在聊天時把這些事情告訴劉一德，但他現在已經不知道如何聯繫見過「韓富」的朋友了。

此外，韓國瑜口述、黃光芹撰寫的《跟著月亮走》書中也提到，韓國瑜高中時曾打架、抽菸，向情侶收「戀愛稅」等情節，劉一德因此研判韓可能因違法行為遭收容，而少觀所依法又必須在案件終結後銷毀少年資料，即使有留存，依法也不得對外提供，檢察官因此認為，劉一德已盡查證義務，基於確信才做發言。

不起訴指出，事發當時，韓國瑜是高雄市長，又是總統候選人，言行都會受到全民嚴格檢視，而劉一德所提質疑，即使事後被發現與真相有出入，也受《憲法》言論自由保障，不能說劉一德有誹謗惡意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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