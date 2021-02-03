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霧台櫻花季粉嫩登場　浪漫走春首選神山線

▲屏東「臺灣好行-神山線」喜迎霧台櫻花季，即日起推出「櫻花季限定導覽遊程」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東「臺灣好行-神山線」喜迎霧台櫻花季，即日起推出「櫻花季限定導覽遊程」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東「台灣好行-神山線」喜迎霧台櫻花季，即日起推出「櫻花季限定導覽遊程」，搭乘喔熊勇士彩繪專車，再由在地導覽員領遊客深度走訪神山、霧台部落，並漫步花巷道、岩板巷、朝聖櫻花王；而在春節期間搭乘還加碼抽紅包，值得遊客多利用。

▲屏東「臺灣好行-神山線」喜迎霧台櫻花季，即日起推出「櫻花季限定導覽遊程」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲霧台賞櫻神山線。

霧台櫻花季2月起浪漫來襲，台灣好行觀光郵輪巴士，為新型態「車等人」的部落原鄉秘境深度體驗旅遊模式，自2020年8月首航以來，獲民眾熱烈回響與高度好評。

該行程自屏東轉運站出發，沿途停靠谷川大橋、神山部落、霧臺部落、禮納里部落等原鄉站點，全程有在地導覽員帶領並深度解說，中午享用澎湃獵人風味套餐；平假日更有不同套票可選擇，平日主打部落下午茶饗宴，假日手作套票則與禮納里在地工藝坊合作，每月推出不同主題原民工藝手作DIY體驗，讓旅客體驗雲霧上的美景與不一樣的在地人文。

2021霧台櫻花季已起跑，縣府攜手霧台在地商家加碼推出「神山線新春抽紅包」活動，凡於2月12日至16日(初一至初五)期間搭乘神山線之旅客，每人皆可抽新春限量紅包乙枚，人人有獎、包包好禮；內容有屏東好物、部落美食免費兌換及伴手禮超值折扣等多項贈禮。

「台灣好行-神山線」採預約制，須於出發前5日完成預約購票， 5人以上即發車、座位有限額滿為止。詳細路線遊程內容與購票請至「瘋趣臺灣」官網(https://www.fun2tw.com)，或撥打08-7237131#253洽詢。

另屏東縣政府配合中央流行疫情指揮中心搭乘大眾運輸限制飲食之防疫措施，請遊客搭乘神山線時全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，並呼籲全民務必「防疫優先、生活如常」才能創造雙贏。

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