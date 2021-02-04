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28萬買「窮婦垃圾屋」被笑笨　他打掃後竟進帳1100萬：我賺翻啦！

記者蔡儀潔／綜合報導

人生經常上演大逆轉，加拿大骨董收藏家亞歷克斯（Alex Archbold）先前以1萬美元（約新台幣28萬元）的價格，買下了一間「垃圾屋」，身邊人都對此感到不解。意外的是，亞歷克斯從中挖出不少珍寶，大賺40萬美元（約新台幣1100萬元）。

▲▼ 花28萬買窮婦遺產。（圖／翻攝自Youtube／Curiosity Incorporated）

▲房子內是相當凌亂。（圖／翻攝自Youtube／Curiosity Incorporated）

據《太陽報》報導，亞歷克斯與妻子經營一間骨董店，熱愛收集古董的他常去回收場尋寶，一次交易中認識了鋼琴老師貝蒂（Bette-Joan Rac）。

貝蒂去年12月不幸去世，亞歷克斯從對方親人口中得知「貝蒂收入不高，沒有什麼錢，只留下一棟沒人要的房子。」經過一番考慮，他花了1萬美元將貝蒂唯一的遺物買下。

不過貝蒂有囤積癖，屋內到處都塞滿各種積滿灰塵的餐具、書籍、罐頭等雜物，幾乎沒有可以坐下來的空間，好像走進「垃圾屋」，這也令亞歷克斯相當傻眼。此事傳出後，親友們難以理解亞歷克斯的舉動，忍不住調侃「所以你為何要花大錢買一堆垃圾」。

不過亞歷克斯還是好好清潔整理，而就在過程中，他意外發現貝蒂囤積的不是只有雜物，陸續發現古董相機、珠寶、銀幣、裝滿金項鍊及戒指的袋子，還有重達2公斤的銀條；在貝蒂的地下室，更堆滿皮草大衣和精品服飾。

這讓亞歷克斯驚呼連連，「我都不知道，原來這位看上去純樸的鋼琴老師，其實上是名富翁！」後來他將這些珍貴物品拿去拍賣，最後總收益高達40萬美元，這讓原先看衰的親友都跌破眼鏡。

對此亞歷克斯笑說，「我投資了1萬美元，最後賺進40萬美元，這是至今做過最好的投資。」

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