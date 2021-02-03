「廣告教母」沒選上副總統控違《選罷法》　北檢：選後才報導

▲余湘2020年曾和宋楚瑜搭檔代表親民黨參選總統。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

「廣告教母」余湘指控大陸籍同行王飛，涉嫌造謠爆料她投資後不付錢，「毫無誠信」，導致她2020年以親民黨主席宋楚瑜副手身分，搭檔參選總統失利，涉嫌違反《正副總統選罷法》，但是台北地檢署調查，雙方確實有投資糾紛，王飛主觀上沒有誹謗意圖，且爆料新聞是在選後1個月才刊出，3日以罪嫌不足等理由，處分不起訴王飛。

周刊媒體在2020年2月初報導「喊投資半路落跑，廣告教母余湘害合夥人賣房救公司」，內容記載上海廣告人王飛指控，原本和余湘簽約，要合資約1000萬元成立公司，但是後來部分資金沒有到位，余湘拒絕再給錢，讓合夥人罵「簡直心狠手辣」、「這樣的人怎麼能選副總統」。

余湘認為通篇爆料不實，不但誹謗她的名譽，還足以使她和宋的搭檔競選失利，違反《選罷法》，余湘的律師也強調，當初要不是曾和周刊媒體協調，延後報導時間，否則造成的傷害會更大。

被告的王飛在大陸接到台北地檢署傳票後，表示願意配合出庭，檢察官綜合王飛委託律師提供的事證，以籍余湘拿出的大陸相關民事官司資料，認為雙方的確有商業糾紛，只是因為一些陰錯陽差，發生誤會，王飛依個人主觀提出指控，並無真實惡意，且從客觀上來看，這篇報導事在選後才刊出，大選早已結束，無從影響，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴王飛。

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