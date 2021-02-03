緬甸人民上街反政變！防護衣寫「獨裁必敗」　醫護揚言罷工

▲ 翁山蘇姬支持者在泰國曼谷聯合國總部外舉牌，對緬甸軍方表示抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸1日發生軍事政變，國務資政兼外交部長翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及總統溫敏（Win Myint）遭軍方拘捕，國家大權移交緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。最大城仰光2日晚間四處傳來瓶瓶罐罐的撞擊聲、汽車喇叭聲，反對政變的首場大規模抗議示威在街頭上演。

軍方拒絕接受翁山蘇姬所屬政黨全國民主聯盟（NLD）在2020年11月的大選中取得壓倒性勝利，宣稱選舉出現大規模舞弊，因此發動政變，宣布為期一年的緊急狀態。根據NLD官員齊托（Kyi Toe）說法，翁山蘇姬被軟禁於首都奈比多的家中，健康狀況良好。

2日晚間的抗議活動上，仰光民眾走上街頭，高喊著「邪惡消失」，並以傳統的方式敲打金屬罐，以驅走邪惡。至少20家政府醫院的醫護人員穿上背上寫著「獨裁必敗」的防護服，參加反對軍方的非暴力運動，更揚言罷工。

示威人士鼓勵民眾下載利用藍牙傳送訊息的Bridgefy，不受手機訊號不穩或網路斷線影響。Bridgefy公司表示，該APP在緬甸下載量已經超過百萬次。

▲ 日本東京聯合國大學外也有翁山蘇姬支持者舉牌抗議。（圖／路透）

《路透社》報導，聯合國緬甸問題特使比爾格納（Christine Schraner Burgener）正敦促安全理事會，集體發出支持緬甸民主的明確訊息。外交人士透露，安理會正就一份聲明草案進行協商，內容將譴責政變，呼籲軍方尊重法治與人權，並釋放被非法拘留的人員。

上述聲明須取得安理會15個成員共識，但中國駐聯合國使團一名外交官指出，共識很難達成。他說明，「我們認為，安理會採取的一切行動都應有助於緬甸政治及社會穩定、和平與和解，避免使緊張局勢升級或進一步複雜化。」

美國國務院2日宣布，將緬甸軍方接管政權定調為政變，此舉將限制美國對緬甸的經濟援助。總統拜登（Joe Biden）更揚言，重新對緬甸實施制裁。但援助洛興雅難民等人道救援，以及促進民主、造福公民社會的工作將持續進行。

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