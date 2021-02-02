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案913「超謹慎採檢史」曝光！神守備1個月確診　網淚讚：無比感動

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲他自行採檢超多次，入境時也主動告知，曾有確診紀錄。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「案913」本國籍30多歲男去年1月赴日工作，由於曾在當地染疫住院隔離，所以出院後他格外謹慎，不僅5天內自行採檢5次，也在返台入境時主動告知有確診紀錄。就有網友讚揚此舉，認為他非常為別人著想，直呼「謝謝您913。」

網友在dcard感性表示，「從日本到台灣，為了保護自己和他人，他（案913）起碼篩檢了7次，回台時也主動告知症狀，隔離跟自主管理都住防疫旅館，避免接觸他人（共採檢10次）。或許台灣有部分自私的人，但更多是跟這位先生一樣，為別人著想的人。」

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談起案913，去年1月赴日本工作，由於上班環境中有染疫者，所以他12月25日自行至當地醫院採檢，確診後住院隔離。

直到12月29日，他第二次採檢為陰性後，在今年1月1日解除隔離出院，但他並沒有因此鬆懈，而是從2日到6日間，自行採檢了5次，結果均為陰性，才於9日搭機返台。

▲▼ 機場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

入境時，案913主動告知確診史，在機場集中檢疫所採檢2次也都是陰性，遂於11日前往防疫旅館繼續居家檢疫。後來24日檢疫期滿，他又到另一家旅館進行自主健康管理，沒想到29日出現咳嗽、流鼻水、腹瀉等症狀，經由衛生單位安排，就醫採檢於2月1日確診。

對此，網友們十分感動，紛紛表示「想到被插了10次鼻子就覺得好痛，還是其實現在不一定要插鼻子了」、「真的很謝謝他」、「案913我們敬愛您，希望您早日康復」、「有時候還是能看到人性的光輝面，祝福他盡快恢復健康」、「真的只能用尊敬來形容他了，超級謹慎」、「另方面看，案913也是為自己健康著想，怕沒全好或再次感染，不管何種角度，對健康狀況有警覺是好的」、「這個我昨天看到的時候，也是發自內心很感動」。

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