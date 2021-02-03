名嘴爆疫苗簽約金遭退　陳時中駁：連五千塊都沒有、絕無五千萬美金

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，衛福部想直接向德方購買輝瑞疫苗，卻引發疫苗亞洲代理上海復星卡關阻撓，最後只得退回預先支付的5000萬美元合約定金。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日駁斥，「連五千塊都沒有，更不要講五千萬美金」，強調絕無此事。

國內持續進行新冠疫苗採購，然而德國BNT疫苗代理相關傳聞四起，有網友散佈及惡意指涉吳秉叡曾陪同特定業者拜會疾管署、干涉指揮中心對疫苗採購的決策等訊息，吳今下午將赴台北地檢署，對10名網友提告加重誹謗。

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陳時中記者會中表示，指揮中心購買疫苗有內部機轉，不會受任何人影響，從既定機轉在走，並強調「沒有任何立委可以介入這件事情，這點百分百和大家保證」重申沒有任何立委來疾管署關說。

至於預付五千萬美金的部份，陳時中更駁斥，「連五千塊都沒有，更不要講五千萬美金」，五千萬這樣大數目，不是他說有就有，也絕無此事。

陳時中指出，採購疫苗是國家大事，大家一定會關心，但也希望給一些空間，讓談判進行更順利，一旦有可以進來的疫苗，會和大家報告。

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