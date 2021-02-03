案913「血清抗體」採檢出爐！　莊人祥：應感染比較久

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布1名日本境外移入個案（案913），案913曾在日本確診，返台後疑似為了採檢，謊稱有症狀，指揮中心也講依法處理。發言人莊人祥表示，2/1有採檢血清，IgM是陰性、IgG是陽性，所以應該是感染比較久，2/4上午還會再做一次核酸檢測。

案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

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之後個案於1月9日返台，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，但檢疫期滿後自主健康管理，1月29日表示自己出現症狀，採檢後確診。

由於該名個案前後採檢7次陰性，第8次才檢驗陽性，指揮中心也針對個案做血清檢測，目前Igm是陰性、Igg是陽性，所以應該是比較久前的感染，2/4上午還會再做一次核酸檢測。而針對個案說謊是否開罰，陳時中表示，先以治療為主，也看得出來病人焦慮感很重，這樣情況下不宜加諸壓力。

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