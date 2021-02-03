安心守護大台南　南寶樹脂再捐救護車給西港消防分隊

▲南寶樹脂化學工廠股份有限公司董事長吳政賢親自頒贈救護車，由消防局長李明峯代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局3日上午10時，在台南市消防局第三救災救護大隊西港消防分隊駐地前廣場，舉辦救護車捐贈啓用儀式，由南寶樹脂化學工廠股份有限公司董事長吳政賢親自頒贈，由消防局局長李明峯代表接受，希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳緊急救護服務品質。

南寶樹脂自創立以來，一直秉持著「正派經營、穩健踏實」的經營管理風格，努力發展成為專注於特殊化學品及材料研發製造，南寶樹脂為注重永續經營及回饋社會的世界級企業集團，堅持「品質第一、技術領先、服務至上」的品質政策，以優良的品質及良好的信譽贏得顧客的信賴與支持，並以同樣認真的心意守護大臺南。

深耕府城多年的南寶樹脂，因為了解本地救護業務與日俱增，救護車耗損嚴重，秉持著這份人溺己溺，慈悲助人的心意，持續捐贈救護車予消防局第三大隊西港消防分隊，以提升教護品質，讓更多在地民眾獲得更迅速及妥善的醫護服務，這份追求安心的低調心意，如同南寶樹脂對西港轄内人民的細心守護一般，無聲卻真摯。

市長黃偉哲十分注重偏遠地區的救護量能，所以這次捐贈之救護車，除了車內器材，尚包括救護耗材，總價值約為新台幣366萬元，南寶樹脂除了以實際行動挹注救護資源，更呼籲各界珍惜救護資源。該輛救護車直接配置於消防局第三救災救護大隊西港消防分隊用於執行到院前緊急救護工作，除了直接幫助需要緊急救護協助的鄉親，更採用巴騰堡格紋塗裝提高用路人的安全，徹底實現每分每秒守護市民，

經典Tiffany銀飾手鍊

