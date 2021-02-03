台南6死車禍！駕駛女友國中畢業就離家　父早逝…媽靠剪檳榔養大她

記者莊智勝／綜合報導

台南台江大道1日深夜傳出自撞6死車禍，3對年輕情侶一夕之間全數殞命。事後警方調查死者身分，發現6人多半來自單親家庭，成長背景坎坷；其中王姓駕駛（22歲）女友、當時坐在副駕駛座的魏女（20歲）是6人中較為年長的「姐姐」，家裡是低收入戶，父親早逝，全靠著母親替人剪檳榔將她與妹妹帶大，沒想到一場車禍竟讓一家3口天人永隔。

▲台南台江大道6死車禍，馬自達3轎車撞到爛毀變形，淪為一部廢鐵。（圖／記者林悅翻攝）

警方初步調查，王姓男子駕駛馬自達3轎車載著另外5名好友出遊，車內包括副駕駛座女友魏女（20歲）、乘客廖男（21）與其女友黃女（16歲）、乘客楊男（18歲）及其女友羅女（16歲）共3對情侶，一行人從台中出發南下墾丁遊玩，不料1日深夜11時許經過台南市安南區台江大道時，車輛卻突然失控橫跨雙黃線、猛力撞上對向工廠警衛室，強大的撞擊力道導致車體爛毀變形，6人第一時間全數受困車內，經警消救出分送3家醫院搶救後，仍因傷勢過於嚴重全數宣告不治，死因大多都是頸椎斷裂與氣血胸。

據悉，王男日前向台東好友裴男借來這輛馬自達3轎車，並與同在工地工作的楊男策畫這場出遊，還找來彼此的女友同行，而黃姓少女是羅姓少女的閨蜜，因此又拉著男友廖男同行，6人就這麼踏上這場死亡之旅。

▲魏女家屬說，魏母很反對她與王男交往，但就是講不聽。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方調查，6名死者家庭背景坎坷，多來自單親家庭，其中較為年長的魏女老家在南投縣國姓鄉石門村，村長蔡誌成接受《ETtoday新聞雲》採訪時，表示雖然魏女國中畢業就離家、平時鮮少回來，但對這位女孩子還有印象，有時候回來見到他還會打招呼，是個相當有禮貌的孩子。

蔡誌成說，魏女父親多年前早逝，家裡是低收入戶，全靠著母親替人剪檳榔養大她與妹妹，「她們也在這裡住了很多年，房子還是魏女的叔叔提供，一家3口生活並不是很寬裕。」魏女的叔叔也說，侄女平時住在台中，家裡知道她與王男交往，但由於魏女過去曾出過2次車禍，賠償金額還是家裡幫忙，家人認為她連自己都顧不好，因此很反對這段感情，但魏女講不聽，執意要與王男相戀，家人怎麼也料不到，如今竟會連命都沒了。

▲死者羅女與雙胞胎姊姊感情相當要好。（圖／羅女姊姊提供）

除了較年長的魏女，6名死者中另外2名女性都還是16歲的高中生，其中羅姓少女與男友楊男才剛交往熱戀1個月，羅父發現後認為女兒年紀還太小，不適合談戀愛，因此極力反對，豈料性格執拗的羅女竟會因此為愛離家、輟學。羅父說，女兒1月24日就離家出走，期間只能靠著雙胞胎姊姊掌握妹妹的行蹤，豈料這一走就是永別，9天後再接到女兒訊息時竟是冰冷的死訊。

而另名死者黃女則是羅女的好閨蜜，黃因憧憬羅女的行事作風，一度將她視為偶像看待，在羅女為愛離家輟學後，黃也跟隨腳步，連學校也不去了，還拉著男友陪同羅女一起出遊，不料卻一同走上黃泉。在警方調查黃女背景時，發現她自幼父母離異，從小接受社福團體安置照顧，從未見過生父一面；由於黃母目前仍在服刑，警方為完成相驗程序，好不容易才連繫上黃女生父，父女倆第一次見面，竟是送她「人生最後一程」，令人不勝唏噓。

▲羅父說，女兒離家出走9天，接獲警方通知死訊的當下，還以為是詐騙集團。（圖／記者吳奕靖翻攝）