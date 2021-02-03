台南6死車禍16歲少女「最後一程」首見生父　閉眼永別

記者黃翊婷／綜合報導

台南台江大道6死車禍事故，車上6人是3對情侶，其中16歲黃姓女乘客因為父母離異的關係，從小接受社福團體安置照顧，沒有見過親生父親一面，直到「人生最後一程」才終於首次碰面。

▲家屬前往殯儀館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

熱愛戶外活動、個性開朗的黃女與同樣16歲的羅姓少女是同學，兩人與各自的男友、另一對情侶相約一同南下出遊，目的地疑似是墾丁，沒想到卻在1日深夜行經台南市安南區台江大道時，車輛失控自撞，魂斷台南。

據了解，黃女受到雙親離異影響，從小就由社福團體安置照顧，沒有見過親生父親，但她心態十分正向。事故發生後，黃母因為還在服刑，警方好不容易才聯絡上生父，並通知他到場協助相驗、確認身分，父女倆直到「人生最後一程」才終於第一次見面，其中一人卻再也無法睜開眼睛、說話，這一幕讓旁人看了也忍不住鼻酸。

▲車體嚴重毀損。（圖／記者林悅攝，下同）

而好友羅女的雙胞胎姊姊、父親也在接獲警方通知後到場，姊姊提到，父親雖然知道妹妹與同校楊男在交往，但並不看好這段感情，態度極力反對，「我們最後一次聯絡是昨天（指1日）晚上8點多，當時通電話只是聊天，後來透過ig限動知道妹妹在台南。妹妹男友在工地工作，雙方是在學校認識，交往有一段時間了，他對妹妹很好。」

羅父也坦言，女兒是建教合作的學生，剛滿16歲就與楊男交往，他覺得女兒還沒有到可以談戀愛的年紀，沒想到1月24日孩子就離家外出，期間只跟雙胞胎姊姊聯絡，「姊姊知道她的行蹤，我每天都會問姊姊來確定妹妹的行蹤，昨天（指1日）晚上問，姊姊說她在台南，我知道她在哪裡就會比較放心，一個小女生什麼都不懂，就這麼被帶出門，今天（指2日）早上接到警察電話一堆問號，還以為是詐騙集團。」

至於事故發生原因，警方初步調查，死者王男（駕駛）涉嫌無照駕駛、超載、超速等，導致失控肇事，詳細的原因以及責任仍有待釐清。目前出借肇事車輛的裴姓車主，已被檢方傳喚接受調查當中。

▼車子失控甩尾。