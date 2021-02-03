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IKEA去嘉義不來台南？那是快閃店...台南市經發局：合作是商業機密

▲六都中只有台南沒有IKEA，是台南人最希望有分店的商家之一。（圖／翻攝自IKEA網站，下同）

▲六都中只有台南沒有IKEA，是台南人最希望有分店的商家之一。（圖／翻攝自IKEA網站，下同）

記者林悅／台南報導

全球最大家具飾零售企業IKEA傳出前往嘉義查看據點，有意在當地開設分店，這消息讓長期期盼在台南市開設據點的台南人「感到失望」，網友說「怎可能台南比不上嘉義？」，台南市政府經濟發展局表示，應是到嘉義設「快閃店」，台南市也曾經設過，市府是要爭取IKEA到台南正式設點，並創造雙贏。

最近傳出IKEA要在嘉義看點可能要開分店，消息一出，引來台南人熱議，因現在六都中只有台南沒有IKEA，讓台南人非常不能接受！IKEA表示年將在內湖開店（現已有6個分店），也會持續看台灣其他地方是否有開店機會，但沒有特別針對嘉義或台南。

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全台六都中目前只有台南沒有IKEA分店，所以台南人一直將IKEA列為最希望到台南開店的商店之一，但遲遲沒有台南展店的消息。日前嘉義市政府傳出消息，表示IKEA人員到嘉義查看據點，同時了解評估嘉義的消費力及交通等，並稱相信IKEA有機會進駐嘉義，此一消息傳出，更讓台南人難以接受。

台南市經發局表示，經查詢IKEA僅係設「快閃店」試水溫，而IKEA在2015年也曾在台南火車站附近的文創園區設快閃店，當時前台南市長賴清德的市府團隊協助尋求合適設立地點，並排除投資障礙，經過1年的地點評估，終於落腳在台南文創園區，設置IKEA台南pop up store展覽館，以大眾化的設計概念，加入形式、功能、品質、永續發展及價格等元素，主要展示各種風格家具家飾產品，提供居家型態的布置靈感，有助市民多元文化生活，增裕台南市的經濟效益。該快閃店維期約1年，以作為日後展店需求評估。所以快閃店」與「分店」是不一樣的概念與規模。

▲六都中只有台南沒有IKEA，是台南人最希望有分店的商家之一。（圖／翻攝自IKEA網站，下同）

台南市經發局表示，IKEA一直是台南市積極爭取的目標廠商，從賴清德、李孟諺至今，一直以來都有與該IKEA公司高層聯繫滿通，所以IKEA在台南開設分局，市府爭取從未間斷，惟投資是雙方合作條件的磨合，需要周全的規劃，目前的合作進展，基於商業機密不方便對外透露，影響雙方互信關係。

台南市經發局表示，IKEA公司要不要在台南設分店，最重要的考量還是台南的消費實力，如果台南的消費力強大，又有良好的投資條件，對台南而言應是考慮設點的「地方」，這部分市府會積極提供這方面的資料給IKEA，同時並提供適合設立的地點給公司參考。

▲六都中只有台南沒有IKEA，是台南人最希望有分店的商家之一。（圖／翻攝自IKEA網站，下同）

IKEA是瑞典著名廠商，開創以平實價格銷售自行組裝家具的領導品牌，是一間重視價值觀，並對家居生活充滿熱情的公司，「創造更美好的生活」，是公司設計每一項產品時所秉持的理念，而IKEA開一個分店，占地都會超過千坪以上，投資金額數十億元，所以開店會相當慎重，會做嚴講評估。台南市經發局指出，市府不只是對IKEA知名廠商提供相關招商服務，對所有有意在台南投資的廠商都會抱持熱情歡迎的態度，提供相關服務，盡力周全滿足各方投資條件，希望繁榮地方、創造就業機會、提高人民生活水平，創造雙贏，市府的熱情與決心絕不改變，對IKEA的爭取也是一樣，希望早日達成此一願景。

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