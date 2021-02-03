3對情侶車禍慘死　高大成曝「頸椎斷裂」痛苦過程：不超過5mins

▲台南市安南區1日深夜發生一起重大車禍，6人被救出時已無生命象。（圖／記者林悅翻攝）

記者徐愷昕／採訪報導

台南市安南區台江大道1日深夜發生重大車禍事故，共造成6死、1犬身亡的慘劇。台南地檢署檢察官昨日完成全部死者的相驗，宣布死因大都是頸椎斷裂與氣血胸。對此，法醫高大成指出，頸椎斷裂後能存活的也不多，發生至死亡前後不超過5分鐘，在這過程中患者多少會感到痛苦難耐，但因為下半身已麻痺，感知其實也有限。

▲▼檢察官表示，6人死因皆是頸椎斷裂及氣血胸。（圖／記者林悅攝）

據了解，王姓男子2月1日深夜11時54分許，涉嫌無照駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，不料在行經安南區台江大道二段201號前，疑似車速過快、車輛失控撞進對向工廠大門口，造成車體扭曲變形，車上6人當場無生命跡象，經送安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院搶救無效，6人均宣告不治死亡。

檢警調查，車主21歲裴姓男子與本交通事故案的駕駛王男為朋友，為王男在台東工作時認識，今年1月裴男才在台中買二手車，因要回台東，將車輛借給王男使用，王男表示車僅用於上班代步。裴男2日凌晨4時許才知道王男發生交通事故，裴男表示，他並不知道車輛借用給王男期間，王男使用車輛的情形，也不知道王男這幾天把車開去哪裡，且該交通事故車上6人，他僅認識王男，對於王男是否有汽車駕照並不知情。

▲法醫高大成指出，頸椎斷裂發生至死亡前後不超過5分鐘。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢察官2日會同法醫完成全部死者相驗，確定死因大都是頸椎斷裂與氣血胸，相關案情會進一步調查釐清中。對此，法醫高大成指出，頸椎斷裂後凶多吉少、能存活的也不多，氣血胸倒是比較有機會被救回。

高大成再言，像是車禍這種大力撞擊，駕駛及乘客除了會頸椎斷裂外，同時還會伴隨腦水腫、顱內出血等問題，而頸椎斷裂發生時患者下半身會瞬間麻痺，從斷裂到死亡前後不超過5分鐘，雖然多少會有痛苦，但因為下半身麻痺，其實感知也有限，且就算救回來也將終身坐輪椅；至於氣血胸發生當下則會感到呼吸困難，救回機率較大。

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