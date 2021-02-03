　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

▲▼英國99歲老爺爺摩爾(Tom Moore)，16日扶助行器走完100圈，成功為NHS醫護人員募得台幣6億元。（圖／路透社）

▲英國老爺爺摩爾(Tom Moore)曾靠獨力繞行自家花園100圈，為醫護募款。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦2日專電

高齡100歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，感動全世界。他在確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後於1月31日入院，今天不幸病逝。

英國廣播公司（BBC）報導，退役上尉摩爾（Tom Moore）因為需要呼吸方面的協助，在1月31日入住貝德福醫院（Bedford Hospital）。

摩爾的女兒在推特（Twitter）發文表示：「我們悲痛宣布我們摯愛的父親，摩爾上尉已經過世。我們很感激在他生命的最後時刻，能夠陪伴在他的身邊。」

推文指出：「我們和他聊天、追憶童年，以及我們美好的母親，我們一起哭、一起笑。我父親最後一年的生命充滿意義，他恢復活力，並經歷了過去只能夢想的事。」

推文稱：「雖然時間短暫，但他存在許多人的心中。他是很棒的父親、祖父，他會永遠活在我們的心中。」

摩爾於去年4月首波2019冠狀病毒疾病疫情期間，立下在百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望為英國國民保健署（National Health Service）募得1000英鎊。

在全球疫情延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞，當時消息不僅迅速傳遍全國，也在國際間獲得關注。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約新台幣11億5000萬元）。

由於摩爾的善舉鼓舞了全英國上下，英國女王伊麗莎白二世去年7月為摩爾封爵。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹只穿丁字褲…被帥醫師拍屁股羞喊「蠻爽的」　網戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

美滅門命案！槍手深夜殺害一家7口　5幼童1男不治、1女命危

台裔紐約市長候選人「楊安澤」確診新冠肺炎　已出現輕微症狀

FBI拂曉突襲民宅…反遭「色魔」偷襲爆槍戰　2探員死亡3人受傷

權威期刊《刺胳針》：俄羅斯Sputnik-V疫苗　效力達到91.6%

扣押1個月！伊朗釋放扣押南韓船員　採取「人道主義」行動離境

2000年木乃伊出土…嘴巴含「黃金舌頭」　用來與「祂」對話原因曝

清晨「警報狂叫」…澳洲伯斯郊區野火燒毀30屋　居民急撤

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

美滅門命案！槍手深夜殺害一家7口　5幼童1男不治、1女命危

台裔紐約市長候選人「楊安澤」確診新冠肺炎　已出現輕微症狀

FBI拂曉突襲民宅…反遭「色魔」偷襲爆槍戰　2探員死亡3人受傷

權威期刊《刺胳針》：俄羅斯Sputnik-V疫苗　效力達到91.6%

扣押1個月！伊朗釋放扣押南韓船員　採取「人道主義」行動離境

2000年木乃伊出土…嘴巴含「黃金舌頭」　用來與「祂」對話原因曝

清晨「警報狂叫」…澳洲伯斯郊區野火燒毀30屋　居民急撤

「貴婦版蕭薔」舊愛詐騙銀行OL　「現金丟置物櫃」拐取2000萬

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失敗」

13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

小國出兵80人打仗卻回來81人　網笑瘋：不愧是史上最搞笑戰爭

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

美滅門命案！槍手深夜殺害一家7口　5幼童1男不治、1女命危

倒塌瞬間曝光！高雄前今日戲院外牆崩落…有如爆破場景碎屑炸開

國際熱門新聞

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

台裔紐約市長候選人楊安澤確診新冠肺炎　

刺胳針：俄羅斯疫苗效力達91.6%

伊朗釋放扣押南韓船員：採取人道主義行動

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

韓國歐巴「肛門篩檢」慘哭！怒向中國使館抗議

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

劍橋大學挖出巨型墳場　人類骨骸超完好

日本10都府縣緊急事態延長至3月7日

澳小學「隕石墜操場」真相超烏龍

更多熱門

相關新聞

台裔紐約市長候選人楊安澤確診新冠肺炎　

台裔紐約市長候選人楊安澤確診新冠肺炎　

前民主黨總統參選人、現在代表民主黨投入紐約市長選戰的台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang），透過競選團隊發布聲明證實，確診新冠肺炎，而且已經出現輕微的症狀。

刺胳針：俄羅斯疫苗效力達91.6%

刺胳針：俄羅斯疫苗效力達91.6%

案913「裝病騙篩檢」將開罰　藥師點破1件事

案913「裝病騙篩檢」將開罰　藥師點破1件事

可以買疫苗原液自產疫苗嗎？網：做了被告死

可以買疫苗原液自產疫苗嗎？網：做了被告死

日本10都府縣緊急事態延長至3月7日

日本10都府縣緊急事態延長至3月7日

關鍵字：

英國新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面