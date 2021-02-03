英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

▲英國老爺爺摩爾(Tom Moore)曾靠獨力繞行自家花園100圈，為醫護募款。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦2日專電

高齡100歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，感動全世界。他在確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後於1月31日入院，今天不幸病逝。

英國廣播公司（BBC）報導，退役上尉摩爾（Tom Moore）因為需要呼吸方面的協助，在1月31日入住貝德福醫院（Bedford Hospital）。

摩爾的女兒在推特（Twitter）發文表示：「我們悲痛宣布我們摯愛的父親，摩爾上尉已經過世。我們很感激在他生命的最後時刻，能夠陪伴在他的身邊。」

推文指出：「我們和他聊天、追憶童年，以及我們美好的母親，我們一起哭、一起笑。我父親最後一年的生命充滿意義，他恢復活力，並經歷了過去只能夢想的事。」

推文稱：「雖然時間短暫，但他存在許多人的心中。他是很棒的父親、祖父，他會永遠活在我們的心中。」

摩爾於去年4月首波2019冠狀病毒疾病疫情期間，立下在百歲大壽前繞行自家花園100圈的目標，希望為英國國民保健署（National Health Service）募得1000英鎊。

在全球疫情延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞，當時消息不僅迅速傳遍全國，也在國際間獲得關注。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約新台幣11億5000萬元）。

由於摩爾的善舉鼓舞了全英國上下，英國女王伊麗莎白二世去年7月為摩爾封爵。