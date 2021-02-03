約18歲做壞事！女淚訴「諮商心理師伸魔爪」　高育仁急滅火逼出5封信

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

「時間只會把傷口藏起來，但是傷痛永遠不會消失。」常替網友開釋感情的音樂人許常德，日前曝光女網友被諮商心理師性騷擾的遭遇，這段黑暗記憶釣出不少苦主，甚至有人點名「姓高」。眼看輿論不斷擴大，諮商師高育仁親上火線反擊，也要求許常德公開私訊，對於該女指控，他表示，「經公會開公聽會查證，已還予本人清白。」

拉回2月1日，許常德在臉書貼出來信，一位女生（簡稱A女）淚訴，當年她15歲，父母看到高姓諮商心理師的書後，便帶她去做諮商，那時對方已40多歲，有個20幾歲的妻子，和一個剛出生的女兒，在外形象則是個好好先生。

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大約半年後，A女父母因工作關係，移居國外，此後她都獨自前往諮商，而對方也開始伸出魔爪，「他對我說很多很猥褻的話，甚至辱罵我的人格，說我頭腦、觀念有問題」，同時也不斷洗腦，男生就算結婚，也可以在外找女人，因為女人本來就是生來給男人用的。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

A女控訴，高男曾說她剛開始還像個小孩子，一點女人味都沒有，所以對她不感興趣，但現在慢慢發育，等過個2、3年，滿18歲後就可以發生關係了。

種種言語讓年紀尚小的她，內心非常混亂，雖然也曾抗拒過，但對方總有辦法拗成他是對的，「半年後，為了要掙脫這個環境，我選擇離開台灣，其實我想待這，一點都不想去。一直到我20歲，終於鼓起勇氣向學校的輔導老師說，才真的明白他的陰謀詭計。」

隨著撻伐聲四起，諮商心理師高育仁現身回擊，「本人於2000年中，接獲案主父母請託，為其16歲女兒做心理諮商，期間父母先行移民紐西蘭，案主暫時留在台灣，本人有感案主隻身留台，於諮商療程過後，特邀內人3人一起用餐，案主於數月後，也移民紐西蘭與父母團聚，，由於諮商中已建立信任關係，案主仍不時來電，通話期間由於已無諮商關係，我是有玩笑言語但絕不至騷擾，因經常來電且於台灣時間半夜來電，為了不干擾家人，不得已請案主勿再來電。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，高育仁表示，自己有兩處須反省之事，「1.切勿與案主有諮商外之用餐，甚至邀妻前往。2.也絕對避免諮商外與個案私下通話，因為容易形成依附關係。」

面對高育仁喊冤，並要求他公開私訊為證，許常德也接連曝光5封不同苦主的來信。第一封講述，雖然高未對她伸出魔爪，但確實講出一些令人不舒服的話，像是自爆妻子很久不跟他行房，都自己解決等語；也在一開始就幫她貼上邊緣型人格的標籤，塑造她與父母的對立，讓他們之間的關係越來越疏離。

第二封的病者則提到，在身心極不穩定的情況下去諮商，換來的卻是批判與情緒性的言語。第三封苦主更直指，高姓諮商師有成立不公開社團，還會公開約學生喝咖啡，「我不是很喜歡那個社團的氣氛，且他蠻輕易就會判定人是邊緣人格，所以我諮商幾次就沒再繼續，也退了社團。」

▲第五封來信是一名諮商心理師。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

緊接著第四封控訴，某病友因為他直接精神崩潰，甚至曾做傻事，「幸好她有活下來，聽說她後來找了其他諮商師，算是不幸中的大幸。我本來想聯絡她，但又怕揭開往日瘡疤，對她造成二次打擊。」

4個小時前，許常德PO出了第5封來信，這回是一名諮商心理師，他與被高騷擾的當事人，有過訊息上的接觸，而對方強烈的憤怒與創傷，讓他印象深刻，原本打算去投報倫理委員會，但在受督的過程，經過各種考量及學校的勸阻，最後僅給予個案相關資訊與聯繫管道，沒能進一步協助，「這件事情，我至今感到遺憾。我想說的是，沒有一種心理治療取向，會跟個案約定18歲以後性交，而且還主動使用電話騷擾個案。」

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