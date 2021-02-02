名醫趁乳房觸診偷抓！幫擦超音波劑「再揉2下」　她傻：不只我一個

▲名醫竟光明正大抓患者胸部。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前去台北某醫院檢查乳房時，醫師忽然表明必須觸診，她雖然愣了一下，但還是乖乖把內衣打開；怎料，醫師按壓完後，竟正面「抓」下去，讓她覺得很錯愕，不知道這是不是正當程序，直到回家問了朋友，才確定自己真的是「被光明正大偷摸」，完全不是錯覺。

這名女網友在「Dcard」上發文表示，她因為乳房腫瘤而開刀過數次，因此自認很了解觸診、照超音波的流程；也正因她很常開刀，所以這次才決定到台北某醫院找名醫檢查乳房，順道調整自己的飲食，怎料，她看診時卻一直覺得過程很不舒服，感覺好像被性騷擾。

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原PO進診間後，看見名醫後面站了個實習醫師，且一旁還有兩個護理師，所以覺得很安心，而當醫師要求要觸診時，她也乖乖照做、解開內衣；然而，對方按壓完後，竟張開手掌「抓幾下」。原PO強調，當時雖然很錯愕，但她並沒有質疑醫師，只覺得有點怪怪的，「一直在想這個動作是正常的嗎？」

▲醫師甚至還親自幫原PO擦掉耦合劑。（示意圖／取自Pixabay）

而後，原PO依照醫師安排去做了超音波，原本是一個女生在幫忙她，結果照完後，醫師並不是透過電腦看照片，而是親自走到她面前「摸我的奶」，讓她感到相當震驚，「門診不是觸診完了嗎？」更誇張的是，當時後面明明還有好幾個病患等著看診，結果醫師居然閒到幫她擦掉耦合劑，「看診幾百次，連護士都沒幫我擦過，你醫生這麼閒？」

原PO嚇得趕緊用手遮住胸口，並告訴醫師她可以自己來，豈料對方卻又說了幾句「考慮在這裡開刀之類的話」才離開；這過程中，原PO反覆思索著「程序正確嗎？」因此她離開醫院後，便趕緊詢問其他朋友，後來才得知「真的不是我想多了，看來，被光明正大偷摸幾下的人不在少數。」

▲原PO詢問朋友後才得知自己真的被性騷擾了。（圖／原PO授權引用）

原PO以自身經驗呼籲，雖然被性騷擾的當下可能很難立刻反應，心想「自己是不是多想了」，進而被吃豆腐，但還是「請各位女性多一份警覺吧！」

此外，留言區還有網友回應，她的醫師男友說「乳房觸診一點都不是這樣」，正確醫學順序應該是告知、徵求病人同意，接著留一名女性護理師、其餘人員離開，然後「同心圓壓一圈，由內朝外」，檢查有無分泌物，最後摸腋下淋巴，絕對不可能直接要病人開刀。

▼ 網友分享正確的醫學順序。（圖／翻攝自Dcard）

本文經原PO授權引用