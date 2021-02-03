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正妹妻集中隔離！警察刷卡進房「坐壓」想性侵　老公就在隔壁房

床。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲人妻集中隔離點慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博日前流傳一篇名為《我在河北沙河市所受屈辱的經過》的文章，引起網友熱議，文章作者指，她在集中隔離點的賓館內，遭到自稱是「警察」的人入屋性侵。2日下午，沙河公安通報指，網傳信息不實，涉嫌性侵的男子為該賓館員工，並非警察，目前已被逮捕。

據受害女子自述，那位「警察」以隔壁有嫌疑人為由進屋，還曾表示，「我有妳房間房卡，可以隨時進妳的房間。」

之後，色狼直接用房卡刷開女生房門，進門後直接坐在女方身邊稱「喜歡妳」，他接著趴受害女身上，親她，甚至想脫下女方的褲子。之後女生用力反抗說，「你再胡鬧，我就喊了。」於是，色狼才停止動作。

事件曝光後，「沙河公安網絡發言人」在微博發布事件指，范姓男子和妻子是2021年1月8日在沙河市馨之家賓館的隔離人員。

1月19日下午17時29分，范男報警稱，妻子在賓館內被一名叫張某飛的警員性侵（未遂）。接到報警後，沙河公安局刑警大隊警員立即趕至該賓館開展調查。

經過調查，34歲的男性疑犯張某飛是沙河市人，為該賓館工作人員，並非警員。目前，沙河市公安局已對該案立案偵查，犯罪嫌疑人張某飛因涉嫌性侵（未遂）被逮捕，案件正在進一步調查中。

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