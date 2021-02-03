「當我的如意法器」！假活佛性侵10女弟子　PS佛光騙走8.6億

▲假活佛至少性侵10女信徒。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日審理一起「宗教騙案」，被告王興夫被指利用邪教來欺騙市民，最終被判處25年的有期徒刑。王興夫實際為一名獄警，他假扮成「活佛」，PS合成佛光、蓮花座等，欺騙信徒，詐騙金額高達約2億人民幣（約新台幣8.6億），更至少性侵10名女信徒。

綜合陸媒報導，王興夫本為濟南監獄的獄警，他曾以「氣功大師」為名四處開班收徒，成功騙取不少人的金錢。最後王興夫因經常請假、曠工，在1997年被監獄解僱，再加上政府開始嚴禁「有害氣功」，王興夫於是轉為假扮「活佛」行騙。

王興夫其後在四川省的俄若寺，拜當地的一位老僧人為師，並成功偽造出一個藏民的身分，自稱為「洛桑丹真」。王興夫變成「假活佛」後開始到處招收信徒，10年間全球共招收了約3千多名信徒，詐騙金額高達約2億人民幣，更坐擁12套房產。

▲假活佛騙8.6億。（圖／翻攝自環球時報）

除此之外，王興夫更要求信徒親筆寫下毒誓，表明不可違背他，否則便會招致五雷轟頂、被蛇咬死、被水淹死等「報應」。此舉令不少信徒都不敢違背王興夫的意思，王興夫更借此來挾逼女信徒與他進行性行為。警方指王興夫過去曾性侵過的女信徒至少有10人，相信仍有不女信徒遭受毒手但未敢說出來。

其中一名在2013年左右被王興夫性侵的女信徒透露，當時她按照王興夫的要求開房，王興夫隨後就穿著便服來到酒店。女信徒單純地像以往般磕頭，並說明家裡的情況，希望王興夫能加持。但王興夫聽到不耐煩，隨便打發她幾句後便宣稱「作為弟子要身、語、意全都供養給師父，你們也發過誓，要做師父的如意法器，我今天就來好好加持你」，說完就脫去女信徒的衣服。

女信徒表示，「這時我已經知道他想幹什麼，心裡很害怕，但想到他是上師、是活佛，擔心反抗會有報應，就不敢反抗，只是一直跪著，一邊哭一邊給他磕頭，反復說『師父這樣不行』。」

►戴口罩也要記得保養