台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失敗」

▲台江大道3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）



記者崔子柔／綜合報導

台南市安南區台江大道1日深夜傳出6死重大車禍事故，王男涉嫌無照駕駛小客車，疑似車輛失控自撞，年紀介於16至22歲間的3對情侶全喪命，其中疑似楊姓死者的哥哥也在IG發文，後悔過去沒好好照顧他。

6人日前相約從台中南下出遊，卻不幸發生意外，檢察官指出，全部死者死因大都是頸椎斷裂與氣血胸，除其中1名家屬對於事故現場的路面設計高低落差太大提出質疑以外，其餘家屬都無意見。

▲疑似楊男哥哥發文。（圖／翻攝自instagram）



18歲楊男與16歲羅女才陷入熱戀一個月，沒想到一次出遊共赴黃泉，不少親友事發後都在IG上表示不捨，疑似楊男的哥哥昨（2）日先PO出一張楊男先前的生活照，寫下「來不及跟你說一聲再見你就走了，很後悔這16年來沒有好好照顧你，我是個失敗的哥哥，對不起」，接著發出楊男安全帽的新聞照片截圖，表示「已經確定是他了」。

▲疑似楊男哥哥發文。（圖／翻攝自instagram）



死者羅姓女生的摯友向記者表示，他們計畫要先去台南隔天再到台東遊玩，她本來前一天也要跟他們出去，但先回台中了，沒想到會發生這麼難過的事情。

▼現場搜到寫有楊男名字的安全帽。（圖／記者林悅攝）

