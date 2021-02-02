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實測「絕命凸起處」！3對情侶台南自撞6死　他驚曝：車速疑破百

記者黃子倩、陳羿妏／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路昨（1日）深夜11時54分發生一起6死、1犬身亡的嚴重車禍，22歲王姓駕駛無照開車，且違規超載，當時因車速過快，行經橋面凸起處時，失控彈跳，甩尾撞進一旁工廠。對此，《ETtoday新聞雲》記者實測，若在速限50內，車子經過確實也會跳動，而工廠員工則私下向記者透露，按照一般車速6、70，不可能會偏移，應為車速快破百才會釀成事故。

▲▼台江大道死亡車禍現場實測橋面凸起處。（圖／記者黃子倩攝）

▲記者開車實測橋面凸起處，紅色圈起處為事故地點工廠。（圖／記者黃子倩攝）

回顧事發經過，22歲駕駛王男向友人借車，無照搭載21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，以及一隻寵物犬，3對情侶相約出遊，1日行經台江大道、工明二路口時，失控自撞一間工廠大門，6人1犬經搶救後均不幸身亡。

▲▼快訊／台南車禍5死1命危！大甩尾猛撞畫面曝光…10歲童卡車內亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲6人、1寵物犬受困車內，搶救後均宣告不治。（圖／記者林悅翻攝）

稍早記者實際開車實測經過該橋面凸起處，若不特別加速，維持在速限50以內，車身會往上跳動，但不至於會出現方向盤偏掉情形，另外，經過該處的車輛幾乎看到兩處凸起處，都會稍微減速。

▲▼台江大道死亡車禍現場實測橋面凸起處。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼記者於現場直擊車輛行經橋面凸起處過程。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼台江大道死亡車禍現場實測橋面凸起處。（圖／記者黃子倩攝）

遭受車禍波及的工廠，今上午仍照常營運，一名不願具名的工廠員工向記者表示，若開車速度只有6、70，是不可能會發生甩尾偏移的現象，即便限速50以內，車子也是頂多彈跳一下，應該是因為車速快破百、不熟路況才會如此，且台江大道這邊從來沒發生過這樣的車禍，而事發當時警衛室內並沒有人值班，因此沒有警衛受傷。

▲▼台江大道死亡車禍現場實測橋面凸起處,工廠正常運作。（圖／記者黃子倩攝）

▲工廠昨晚遭受波及，今天仍正常運作。（圖／記者黃子倩攝）

另外，針對是否伸縮縫常會釀車禍事故，居住當地近70年的在地人也跑到事故地點查看後表示，自己住在這邊那麼久，沒有看過這邊發生車禍，認為車速過快是車禍主因。

▼在地人認為，車速過快是主因。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼台江大道死亡車禍現場實測橋面凸起處。（圖／記者黃子倩攝）

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