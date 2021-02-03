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16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時

記者柯沛辰／綜合報導

台南市台江大道1日深夜發生一起嚴重死亡車禍，導致3對年輕情侶殞命。由於羅姓少女年僅16歲離世，同班閨蜜接到噩耗難以置信，難過地在IG發文「後悔沒去妳的生日局」、「說好要一起轉班，為什麼這樣...」

死者6人南下到墾丁遊玩，由22歲王男無照開車，途中超速、超載，不慎自撞工廠大門警衛室，經急救全數宣告不治。羅女父親說，女兒才剛滿16歲，因為交男友被他反對，所以外出只跟姊姊報備行蹤，怎料這次離家9天，他再次接到消息竟是女兒死訊。

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲台江大道1日深夜自撞車禍，3男3女全數殞命。（圖／記者林悅翻攝）

羅女閨蜜在IG發布多則限時動態，回顧與羅女相處、出遊的點點滴滴，不斷喊話「我真的傻掉」、「真的太突然了」、「後悔妳的生日局我沒有去」、「我拜託妳可以回來嗎」、「說好要一起轉班，為什麼這樣...」

羅女閨蜜回憶，事發前一天她才打電話給羅女，開玩笑說「妳真的比我誇張，都沒去學校」、「找時間來學校拿轉科單」、「趕快來上課啦！」當時羅女還笑問「是不是妳太想我了？」雙方約好找時間碰面，怎料竟成了2人最後一次通話。

▲▼16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時。（圖／翻攝自當事人IG）

▲閨蜜慟發限時，「希望妳好好投胎，如果可以，讓我感受一下妳還在我身旁」。（圖／翻攝自當事人IG）

新聞曝光後，羅女的雙胞胎姊姊見到網友酸言酸語，內心既氣憤又難過，不禁在IG發文反問酸民「如果你死了，大家這樣損你，你受得了嗎？他們的下場就已經在大家面前，為何還要這樣？」

對此，羅女閨蜜心有戚戚，也分享該則限時動態，「今天立場交換，不知道他們（酸民）還會不會這樣說？」

▲▼16歲女高中生離家9天亡！閨蜜崩潰「說好一起轉班」　IG悲發5限時。（圖／翻攝自當事人IG）

▲閨蜜轉貼羅女姊姊限動，「羅ＯＯ，妳真的不要開玩笑！」（圖／翻攝自當事人IG）

據悉，羅女和姊姊是雙胞胎，先後相差2分鐘出生，感情相當好。消息曝光後，姊姊悲痛地在IG表示，「不是叫你們幾個出門注意安全嗎？不是前三天才一起去墾丁嗎？你們這樣要我怎麼接受」、「妳怎麼能說走就走...下輩子讓妳當姊姊，我愛妳」。

羅父說，女兒是建教合作學生，剛滿16歲就與楊男交往，但他認為女兒還沒有到談戀愛的年紀，一直很反對這段戀情。

羅父說，女兒1月24日離家外出，期間只跟姊姊聯絡，「我每天都問姊姊來確定妹妹的行蹤，昨天晚上問，姊姊說她在台南，我知道她在哪裡就會比較放心，一個小女生什麼都不懂，就這麼被帶出門，今天早上接到警察電話一堆問號，還以為是詐騙集團。」

▲▼台南市安南區台江大道車禍6死，死者羅女父親、雙胞胎姊姊受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲羅女父親。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南車禍，羅姓女生姊姊提供照片。（圖／羅姓女生姊姊提供）

▲16歲羅姓女生和姊姊是雙胞胎，2人感情相當好。（圖／羅女姊姊提供）

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