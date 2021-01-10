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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

親近高虹安2人馬當選中央委員　蔡壁如：還好啦！每個人都跟我很親近

▲台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨在10日舉辦中央委員及評議委員選舉，共15人登記參選，爭取9席的中央委員，結果於下午4時許出爐，被視為較親近立委高虹安的「z9」吳達偉、台中里長江和樹皆當選，後者甚至以最高票獲勝；然而外界認為偏向委蔡壁如系統的人，僅只有鞏勤文當選。

民眾黨日前公布中央委員人選，分別為江和樹、吳達偉、馮啟彥、孫正華、楊博宇、陳宥丞、秦詩雁、陳安淇、龔勤文、陳思宇、李思慧、劉瑋，以及3名由柯文哲提名的林富男 、蔡炳坤、張柏崧。

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

經過長達約1小時30分左右的投開票時間，最終中央委員由江和樹獲得最高票11票當選，當選名單為江和樹、孫正華、林富男、蔡炳坤、劉瑋、楊博宇、吳達偉、龔勤文、陳思宇。

面對江和樹、吳達偉勝選，高虹安10日受訪時表示，這兩人過去在地方上都有經營，且對民眾黨來說，兩人知名度與活動參與度都相當高，起步算比其他人早，早在黨代表選舉時就能看出有基本票源，她對於這次選舉結果感到「滿驕傲的」，畢竟不論是自己經營的選區或辦公室主任都能獲得此成績，代表他們在民眾黨內經營上獲得多數黨員信任與支持。

▲▼江和樹、高虹安、吳達偉。（圖／記者袁茵攝）

▲江和樹、高虹安、吳達偉。（圖／記者袁茵攝）

關於外界原本以為，與蔡壁如較親近的人選會大獲全勝，然而結果顯示是高虹安。高虹安表示，蔡壁如說自己沒有屬意且力推的人選，而此次結果表現出了民主投票機制，這才是比較重要的事情，不論蔡壁如推薦的人有沒有上，這些人都會以黨的最大利益為優先，並做出決策。

而蔡壁如接受電訪時則說，「每個人都跟我很親近，還好啦還好啦！」從民眾黨裡面選出各地方中央委員，有好的建議就可以在中央委員裡頭提出來，而這些多樣化的聲音可以讓民眾黨朝多樣化發展，「這是好事。」

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▼立法委員蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,立法委員蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,立法委員蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）

▼立委賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,立法委員賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

▼立委邱臣遠辦公室主任陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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