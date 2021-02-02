　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

▲▼國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」，「圖書室」也同步在2月2日開幕。（圖／國立臺灣文學館）

▲國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」。（圖／國立臺灣文學館）

記者林育綾／綜合報導

台南多一處古蹟裡的閱讀樂園！國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」，「圖書室」也同步在今（2）日開幕，其中文學樂園有宛如草地的地毯、大型沙發、還有像山洞、沙坑、秘密基地的閱讀座位；圖書室藏書8萬多冊、閱讀區更寬敞，還可辦講座展覽。

「文學樂園」設定為15歲以下兒少讀者的閱讀樂園，一進入就能看到宛如草地的地毯，放置了舒適的大型沙發，還有像山洞、沙坑、秘密基地的閱讀座位，民眾能選擇一處喜愛的座位、挑選一本想看的童書，或是坐在暖暖自然光照耀的落地窗邊發呆，任由創意想法在腦中激盪。
 
此外也規劃嬰兒車的放置處，體貼家長的需求，書櫃、書車更是依照兒童視角量身打造，並將幼兒書、繪本、故事書和青少年圖書，使用不同顏色的地毯區塊來分類，清晰的指引，方便不同年齡的讀者找書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而活動廣場提供說故事的志工或繪本作家，未來都可在此進行互動式活動，還有青少年文學區、桌遊體驗區、互動遊戲區，讓大小朋友都可以在這個區暢玩數十種桌遊和體感遊戲「生命之鳥」。

▲▼國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」，「圖書室」也同步在2月2日開幕。（圖／國立臺灣文學館）

▲國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」。（圖／國立臺灣文學館）

開幕首發「斯洛伐克兒童文學書展」，緣起於2年前臺灣與斯洛伐克文學間蓬勃的往來，期間已經有8本斯洛伐克語童書在臺灣翻譯出版、9本臺灣童書在斯洛伐克翻譯出版，斯洛伐克的兒童文學是世代承繼的民間傳說，充滿古樸的風土人情，展期自2月6日至4月4日。

另外「圖書室」也同步重新整修開幕，開架式與臺灣文學主題相關藏書共有8萬多冊，閱讀區更寬敞，講座展覽場地也更能活用。鯨魚造型的服務台，象徵文學的無邊無際，從此處航向世界。
 
圖書室首檔展覽為「臺灣世界記憶國家名錄 白話字文獻主題書展」，展期2021年2月2日至8月1日，以臺文館捐贈藏書、文獻資料而規劃的作家文庫，也即將在今年中開放民眾閱覽，首檔預計以「戲劇」為主題，並搭配相關講座等展演活動。

臺文館表示，到館不僅能觀展、看建築，活化後的閱讀空間也正與大眾共同創造「多元的文學」。

▲▼國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」，「圖書室」也同步在2月2日開幕。（圖／國立臺灣文學館）

▲臺文館表示，到館不僅能觀展、看建築，活化後的閱讀空間也正與大眾共同創造「多元的文學」。（圖／國立臺灣文學館）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台南車禍6死！21歲車主「二手車全毀」到案：不知道他沒駕照
何妤玟嗆追求者「長得醜」！　隔天被20人圍堵
資深女星借出2900萬！「穩交28年男演員劈腿」：小三小四還
20歲女歌手遭父賞巴掌「報案家暴」！　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

可以購買「疫苗原液」自行生產疫苗嗎？　網解答：做了台灣被告死

部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

善耕365／視障者與長者的共融機構　開啟可能的台中啟明重建會

單親媽手工餃養2孩「小一女兒血癌」　她看5寶爸：也應自立自強

快訊／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡！死因竟是肺炎

暨大櫻花季登場！「八重櫻、昭和櫻、枝垂櫻」千株櫻花遍布校園　

加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

可以購買「疫苗原液」自行生產疫苗嗎？　網解答：做了台灣被告死

部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

善耕365／視障者與長者的共融機構　開啟可能的台中啟明重建會

單親媽手工餃養2孩「小一女兒血癌」　她看5寶爸：也應自立自強

快訊／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡！死因竟是肺炎

暨大櫻花季登場！「八重櫻、昭和櫻、枝垂櫻」千株櫻花遍布校園　

加購「薯條+可樂」要140元！他驚呼暴利...網揭暗黑內幕

2屁孩大佳河濱公園放炮嚇跑警犬　被阻發狂痛毆「遛狗男」變熊貓！

爆與《刻在》美術指導傳「柯基情」　陳昊森首回應...曝真實情況

台南車禍6死！21歲車主「二手車全毀」到案：不知道他沒駕照

路過拍到奇石！驚見「神犬狗頭」趴臥河喝水　秘境地點曝光

這才不是朕！激動喵老師「出掌指點」　下秒氣到離場網笑翻

越南模特兒激似章子怡爆紅　網：根本還原年輕時的她

13歲寫詞嗆「你這個外國黑鬼」惹議　Stray Kids成員手寫信道歉

召喚陽光、土壤與古老形式　為餐廳賓客打造「回家的典禮」

史魯齊17分16籃板、林子皓關鍵三分彈　能仁驚險3連勝

每個月流鼻血！醫揪病曝「那是經血」　25歲女嚇傻…斑塊卡鼻腔

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

家族基因太強！姐妹狂登表特版　街口老闆嫩妻身世曝

今晨7.8℃！高溫降10度轉雨　小年夜恐全台大變天

麵包18元「拿到櫃台漲1倍」　店員理由曝光

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

靈異直播主燒金紙　土地公神像突然動了！

嬤每天買「高鐵便當」　真相曝光網友全笑翻

老公約好友去「7」！她求解...下秒臉綠了

12星座男戀愛需求曝！2種人「75%肉體激情」　牡羊認了

52台傳獎落華視！　NCC證實了

更多熱門

相關新聞

書展停辦⋯臺灣文學基地舉行小市集

書展停辦⋯臺灣文學基地舉行小市集

因應「台北國際書展」實體書展停辦，臺灣文學館將原本要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽內容濃縮，將原汁原味地搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現，邀請多家出版社在1/29至1/31舉辦小市集，現場更有機器人以華、臺、客、英、手語5種語言，在充滿獨特氛圍的日式建築帶導覽。

最完整日式建物　臺灣文學基地開幕

最完整日式建物　臺灣文學基地開幕

早就斜槓！韓良露逝世5週年特展

早就斜槓！韓良露逝世5週年特展

文青必收「三毛傘」象徵抵抗酷暑

文青必收「三毛傘」象徵抵抗酷暑

「創齡社群資源箱」保存怦然回憶

「創齡社群資源箱」保存怦然回憶

關鍵字：

國立臺灣文學館

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面