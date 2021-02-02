在百年古蹟裡讀繪本！臺文館文學樂園、圖書室開幕　藏書8萬冊

▲國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」。（圖／國立臺灣文學館）

記者林育綾／綜合報導

台南多一處古蹟裡的閱讀樂園！國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」，「圖書室」也同步在今（2）日開幕，其中文學樂園有宛如草地的地毯、大型沙發、還有像山洞、沙坑、秘密基地的閱讀座位；圖書室藏書8萬多冊、閱讀區更寬敞，還可辦講座展覽。

「文學樂園」設定為15歲以下兒少讀者的閱讀樂園，一進入就能看到宛如草地的地毯，放置了舒適的大型沙發，還有像山洞、沙坑、秘密基地的閱讀座位，民眾能選擇一處喜愛的座位、挑選一本想看的童書，或是坐在暖暖自然光照耀的落地窗邊發呆，任由創意想法在腦中激盪。



此外也規劃嬰兒車的放置處，體貼家長的需求，書櫃、書車更是依照兒童視角量身打造，並將幼兒書、繪本、故事書和青少年圖書，使用不同顏色的地毯區塊來分類，清晰的指引，方便不同年齡的讀者找書。

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而活動廣場提供說故事的志工或繪本作家，未來都可在此進行互動式活動，還有青少年文學區、桌遊體驗區、互動遊戲區，讓大小朋友都可以在這個區暢玩數十種桌遊和體感遊戲「生命之鳥」。

▲國立臺灣文學館歷經1年空間調度，原先的兒童文學書房變身為「文學樂園」。（圖／國立臺灣文學館）

開幕首發「斯洛伐克兒童文學書展」，緣起於2年前臺灣與斯洛伐克文學間蓬勃的往來，期間已經有8本斯洛伐克語童書在臺灣翻譯出版、9本臺灣童書在斯洛伐克翻譯出版，斯洛伐克的兒童文學是世代承繼的民間傳說，充滿古樸的風土人情，展期自2月6日至4月4日。

另外「圖書室」也同步重新整修開幕，開架式與臺灣文學主題相關藏書共有8萬多冊，閱讀區更寬敞，講座展覽場地也更能活用。鯨魚造型的服務台，象徵文學的無邊無際，從此處航向世界。



圖書室首檔展覽為「臺灣世界記憶國家名錄 白話字文獻主題書展」，展期2021年2月2日至8月1日，以臺文館捐贈藏書、文獻資料而規劃的作家文庫，也即將在今年中開放民眾閱覽，首檔預計以「戲劇」為主題，並搭配相關講座等展演活動。

臺文館表示，到館不僅能觀展、看建築，活化後的閱讀空間也正與大眾共同創造「多元的文學」。

▲臺文館表示，到館不僅能觀展、看建築，活化後的閱讀空間也正與大眾共同創造「多元的文學」。（圖／國立臺灣文學館）

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