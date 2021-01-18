　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7棟占地300坪「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整日式建物群

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

▲「臺灣文學基地」正式開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪，北市又多一處藝文園區。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

臺北又多一處藝文園區！「臺灣文學基地」今（18）日正式開幕，是北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，由國立臺灣文學館經營的「齊東詩舍」擴充而成，共有7棟歷史建物、占地300坪，加上老樹林立具有特殊氛圍，園區也設有複合餐飲，未來作家、民眾都能聚集在此，交流或沉澱，感受文學美好氛圍！

「臺灣文學基地」位於濟南路和齊東街之間，歸屬於國立臺灣文學館，未來委託「玉山社」經營。文化部長李永得提到，這個基地是在鄭麗君部長時代就開始規劃，十分了不起且有遠見，在瞭籌備過程中，也特別感謝中正區幸福里所有參與公共事務的里長、社區發展協會理事長，「如果沒有他們的努力，這些歷史建築可能都不見了」記憶也會消失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「臺灣文學基地」開幕。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

李永得表示，7棟日式建築是由文化部文資局出經費，由臺北市政府整修，過程非常辛苦。而他還透露，自己從來沒想過要當「文化部長」或「立法委員」，小時候的志向其實是想當「作家」，可是自認沒天份，只是寫來自己欣賞；如今這個文學基地，只要對寫作或文學有興趣的民眾都能來，還有作家駐村，大家都能在這裡討論交流。

他提到像是「臺灣漫畫基地」就是十分成功的案例，很多國際得獎的漫畫、新生代漫畫作品，都是在漫畫基地討論和灌溉、催生而成，而文學基地就是希望，「在第一線所有的人，不管你是不是有意願要成為作家，其實都可以來這邊共同分享文學的氣氛、共同激盪」。

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「臺灣文學基地」未來提供作家駐村，也開放民眾來這裡討論激盪，感受文學美好。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

7棟房舍經重新定位及命名，規劃包括「齊東舍」有常設展；「悅讀館」打造臺北最強故事屋，引將各式兒童繪本，並將延伸服務，鼓勵創齡觀眾來聽故事；「展覽廳」舉行首檔特展「二十歲，你好：作家的青年足跡」回顧百年間的文學創作環境。

「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，目前由新生代作家楊双子率先入住；「文學厝」以「拾藏：臺灣文學物語」特展開展，未來提供全臺結盟的文學館舍活動策劃、舉辦、專題討論等專業交流；「創作坊」則是跨界多元活動的場域。

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

▲「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，目前由新生代作家楊双子率先入住。（圖／記者林育綾攝）

園區還設有複合餐飲「平安京茶事Matcha One」，提供民眾在日式建築中細品抹茶的醇厚滋味；還有巧妙的3個防空洞，以及幸福草地、玻璃屋，可在草地與自然光之間，沉澱文學的美好。

國立臺灣文學館館長蘇碩斌也表示，位於臺南的臺文館本質就是一座文學博物館，且具國定古蹟身份的建築，是彷如山一般穩重的總部；而臺北的文學基地擴充推廣項目，服務北部觀眾群。期許這個嶄新的藝文基地，能讓大眾看到臺灣文學活力的具體展現。

▲▼「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪對外開放。（圖／記者林育綾攝）

▲「臺灣文學基地」正式開幕，臺北又多一處藝文園區。（圖／記者林育綾攝）

臺灣文學基地
地址：台北市中正區濟南路二段27號
開放時間：週二至週日10:00-18:00（週一休館）
電話：(02)2327-9657

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

早就斜槓！韓良露逝世5週年特展

早就斜槓！韓良露逝世5週年特展

早在「斜槓」、「女性主義」等名詞成為話題之前，韓良露就開啟風氣之先，獨立籌辦影展、拍紀錄片、參與小劇場、寫女性主義專欄，甚至跨足影視編劇，也寫美食、旅遊、占星。2020年韓良露告別世界5週年，將在在臺灣文學館舉辦展覽，還原生前居住的「小露台」並展示相關文物，讓民眾有機會與她持續天上人間的對話。

文青必收「三毛傘」象徵抵抗酷暑

文青必收「三毛傘」象徵抵抗酷暑

「創齡社群資源箱」保存怦然回憶

「創齡社群資源箱」保存怦然回憶

文學野餐市集！臺文館16歲制服日

文學野餐市集！臺文館16歲制服日

巡迴10年說再見！文學貨櫃車桃園最終站

巡迴10年說再見！文學貨櫃車桃園最終站

關鍵字：

臺灣文學基地齊東詩舍國立臺灣文學館

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面