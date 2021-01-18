7棟占地300坪「臺灣文學基地」開幕！北市保存最完整日式建物群

▲「臺灣文學基地」正式開幕！北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，7棟歷史建物、占地300坪，北市又多一處藝文園區。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

臺北又多一處藝文園區！「臺灣文學基地」今（18）日正式開幕，是北市保存最完整的日式宿舍群全新修護，由國立臺灣文學館經營的「齊東詩舍」擴充而成，共有7棟歷史建物、占地300坪，加上老樹林立具有特殊氛圍，園區也設有複合餐飲，未來作家、民眾都能聚集在此，交流或沉澱，感受文學美好氛圍！

「臺灣文學基地」位於濟南路和齊東街之間，歸屬於國立臺灣文學館，未來委託「玉山社」經營。文化部長李永得提到，這個基地是在鄭麗君部長時代就開始規劃，十分了不起且有遠見，在瞭籌備過程中，也特別感謝中正區幸福里所有參與公共事務的里長、社區發展協會理事長，「如果沒有他們的努力，這些歷史建築可能都不見了」記憶也會消失。

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▲▼「臺灣文學基地」開幕。（圖／記者林育綾攝）

李永得表示，7棟日式建築是由文化部文資局出經費，由臺北市政府整修，過程非常辛苦。而他還透露，自己從來沒想過要當「文化部長」或「立法委員」，小時候的志向其實是想當「作家」，可是自認沒天份，只是寫來自己欣賞；如今這個文學基地，只要對寫作或文學有興趣的民眾都能來，還有作家駐村，大家都能在這裡討論交流。

他提到像是「臺灣漫畫基地」就是十分成功的案例，很多國際得獎的漫畫、新生代漫畫作品，都是在漫畫基地討論和灌溉、催生而成，而文學基地就是希望，「在第一線所有的人，不管你是不是有意願要成為作家，其實都可以來這邊共同分享文學的氣氛、共同激盪」。

▲▼「臺灣文學基地」未來提供作家駐村，也開放民眾來這裡討論激盪，感受文學美好。（圖／記者林育綾攝）

7棟房舍經重新定位及命名，規劃包括「齊東舍」有常設展；「悅讀館」打造臺北最強故事屋，引將各式兒童繪本，並將延伸服務，鼓勵創齡觀眾來聽故事；「展覽廳」舉行首檔特展「二十歲，你好：作家的青年足跡」回顧百年間的文學創作環境。

「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，目前由新生代作家楊双子率先入住；「文學厝」以「拾藏：臺灣文學物語」特展開展，未來提供全臺結盟的文學館舍活動策劃、舉辦、專題討論等專業交流；「創作坊」則是跨界多元活動的場域。

▲「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，目前由新生代作家楊双子率先入住。（圖／記者林育綾攝）

園區還設有複合餐飲「平安京茶事Matcha One」，提供民眾在日式建築中細品抹茶的醇厚滋味；還有巧妙的3個防空洞，以及幸福草地、玻璃屋，可在草地與自然光之間，沉澱文學的美好。

國立臺灣文學館館長蘇碩斌也表示，位於臺南的臺文館本質就是一座文學博物館，且具國定古蹟身份的建築，是彷如山一般穩重的總部；而臺北的文學基地擴充推廣項目，服務北部觀眾群。期許這個嶄新的藝文基地，能讓大眾看到臺灣文學活力的具體展現。

▲「臺灣文學基地」正式開幕，臺北又多一處藝文園區。（圖／記者林育綾攝）

臺灣文學基地

地址：台北市中正區濟南路二段27號

開放時間：週二至週日10:00-18:00（週一休館）

電話：(02)2327-9657

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