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書展停辦⋯臺灣文學基地舉行「小市集」　機器人在日式建築帶導覽

▲▼臺灣文學館將原本要在書展亮相的展覽濃縮，搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現。（圖／國立台灣文學館提供）

▲臺灣文學館將原本要在書展亮相的展覽濃縮，搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／台北報導

因應「台北國際書展」實體書展停辦，臺灣文學館將原本要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽內容濃縮，將原汁原味地搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現，邀請多家出版社在1/29至1/31舉辦小市集，現場更有機器人以華、臺、客、英、手語5種語言，在充滿獨特氛圍的日式建築帶導覽。

▲▼臺灣文學館將原本要在書展亮相的展覽濃縮，搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現。（圖／國立台灣文學館提供）

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▲機器人「阿文」將以華、臺、客、英、手語5種語言導覽。（圖／國立台灣文學館提供）

此次展覽，派出科技夥伴機器人「阿文」進駐在臺文基的「創作坊」，以華、臺、客、英、手語5種語言，介紹臺灣多元語言歷史，讓民眾認識時至今日有法律保障的母語傳承、臺灣文學獎長期鼓勵母語創作，認同用自己的母語說話、書寫，是一件光榮的事。加上戶外平台、幸福草地等半開放空間，讓民眾安心觀展之餘，也能盡情享受全臺北最大日式建築群的獨特文學氛圍，看書放空。

同時還舉辦19場講座，同步於臺灣文學館臉書直播，從向陽談母語和詩、朱宥勳與各作家談創新文學教育、劉維瑛說客語、陳豐惠臺語開講、當代原住民歌謠創作、臺語RAP新時代等等，主題包羅萬象。

另有文學桌遊3款遊戲「文壇封鎖中」、「農民力」、「咱欲搬佗一齣？」在限定場次開放體驗。講座與桌遊體驗皆直接入場、無需報名，詳細內容場次可至國立臺灣文學館藝文活動平台查詢。

▲▼臺灣文學館將原本要在書展亮相的展覽濃縮，搬到新開幕的台北「臺灣文學基地」呈現。（圖／國立台灣文學館提供）

▲1月29日至1月31日，連續3天將於臺文基大樹下舉辦小市集。（圖／國立臺灣文學館提供）
 
此外，1月29日至1月31日的12:00-17:30，連續3天將於臺文基大樹下舉辦小市集，邀請各文學出版社設攤，包含奇異果文創、大辣出版、天河創思、鳴個喇叭、小魯文化、玉山社及高雄市出版商業同業公會等出版業者紛紛響應。

此次書展停辦後，不少出版業者開始應變，其中啟明、新經典、早安財經與寫樂4家小型出版社，將原先打造的「危險與書」主題展，火速用6天時間改造為限時6天的「危險與書線上書展」，將書的銷售、活動演講全部搬到線上，展期自1月26日至1月31日，主題維持「危險與書」，更邀請重量級作家如詹宏志、莫子儀、馬克、張大春、周華健、賴佩霞、葉怡蘭、凌宗湧、胡晴舫、平野啓一郎、星星王子、詹偉雄、王伯達、御姊愛、黃俊隆、鄭梭縮、邱德夫⋯等。

▲▼啟明、新經典、早安財經、寫樂4家出版社，舉行「危險與書」線上書展。（圖／新經典提供）

▲啟明、新經典、早安財經、寫樂4家出版社，舉行「危險與書」線上書展。（圖／新經典提供）

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