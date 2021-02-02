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華裔設計師+花藝鬼才跨界合作　屏東勝利星村春花朵朵開

▲屏東縣政府設計師黃偉豪Daniel Wong、與國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，在屏東勝利星村創意生活園區，打造2021最美的迎春美景。 。（圖／文化處提供，以下同）

▲屏東縣政府設計師黃偉豪與國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，在屏東勝利星村創意生活園區，打造2021最美的迎春美景，圖「心繫勝利」 。（圖／文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年春節適逢西洋情人節！屏東縣政府邀請知名華裔設計師黃偉豪Daniel Wong、與出身屏東的國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，並領軍8位花藝師，於屏東勝利星村創意生活園區，透過花的演繹結合夜間光營造，打造2021最美的迎春美景，近日完成佈置，卻已吸引不少民眾搶先欣賞、拍美照。

▲屏東縣政府設計師黃偉豪Daniel Wong、與國際花藝鬼才吳尚洋跨界合作，在屏東勝利星村創意生活園區，打造2021最美的迎春美景。 。（圖／文化處提供，以下同）

▲解構窗花。

文化處表示，勝利星村迎新春，延續去年花藝主軸，今年融入了現代美學元素，由黃偉豪及吳尚洋兩位不同領域的設計大師共同激盪出兩座大型花藝裝置「心繫勝利」與「解構窗花」，詮釋獨特的眷村意象。

另有10件公開徵件花藝作品，以自然媒材、眷村印象、屏東在地特色等多元創作題材，豐富整個園區巷弄。

其中「心繫勝利」，打破人們對於浪漫與夢幻的既定印象重新定義“浪漫”。黃偉豪以最擅長的印花設計結合現代流行塗鴉文字於此作品中，浪漫中更增添了一絲年輕活力。並利用三層不同大小的的愛心層次為整個作品添加活潑律動感,希望大家能一同感受到屏東的新活力與心動力。三層鮮花配置則由吳尚洋老師精心設計，賦予花藝設計的美感，以新感官視覺刺激獻給情人們一段難忘的回憶。

另座落在將軍之屋旁的「解構窗花」。在眷村人家的一隅，透著窗花光與影相互嬉戲，中心懸浮著盛開的文心蘭。設計師希望將最美好珍貴的回憶珍藏在心中，並聚焦目光到最重要的花藝設計上。藉由地面鏡子反射與燈光設計添加未來感，投射出過去回憶的同時也牽動著未來的決定。

而勝利星村內四條巷弄以獨特風格印花元素，揉合四種春、夏、秋、冬具代表性的花朵來妝點，展現出的不同日常下的美感光環境。勝義巷以康乃馨作爲春季代表性花朵，設計印花在圓形立柱上，經日夜光影的精采變化，用光的溫暖打造心的感動，光與花卉設計美學在巷弄間歡迎遊客到訪。

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