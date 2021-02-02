　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

▲馬英九出席宮廟濟貧活動。（圖／讀者提供）

▲馬英九出席宮廟濟貧活動。（圖／讀者提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對資深媒體人趙少康申請恢復國民黨籍，前總統馬英九說，失聯黨員願意回娘家，大家都很開心。至於趙少康與高雄市前市長韓國瑜結盟的傳言，他表示，所有的支持國民黨力量結合起來都是好事。

趙少康重返國民黨，並指出高雄市前市長韓國瑜勸進他角逐黨主席，馬英九下午出席宗教活動時表示，要看黨內相關的規定，已經在進行中，但他對於黨務並不那麼熟悉。

黨內也掀起兩邊論戰，一派認為照黨章走，另一邊認為趙少康是2022、2024選戰的活棋，顧及大局，可以為了他修改施行細則，馬英九對此回應，國民黨是有制度的黨，一定會照制度走。

此外，外界批評「趙韓聯盟」可能讓國民黨離年輕選票越來越遠，且越來越極端。對此，馬英九則認為，都還沒有正式成爲事實之前，不方便評論，也不覺得趙有意逼宮現任黨主席江啟臣。

其他人也看了這些新聞...

趙少康證實「韓國瑜要我選黨主席」　私下對話曝光
下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置
趙少康自爆被勸進選黨主席　韓國瑜說話了

相關新聞...

趙少康選黨主席「不符資格」　國民黨：要達2項要件
趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營
「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

振興一下我們的美麗

ET快訊
空姐機上半裸「絲襪破大洞」遭解雇　同事：她叫好大聲
快訊／誤報帳單分期　花旗銀遭罰600萬
「豐年果糖童星」遭捲車底亡　駕駛喊：剎車失靈！檢方調查結果曝
20歲女歌手遭爸爸「暴打2巴掌」！半夜躲警局求保護
快訊／陸軍少校5F墜落亡　原本打算今年退伍
「大咖一線男主持」驚爆性騷：我很大！　她怒還原超噁內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

33化學兵再出動桃園消毒　國防部：請不吝給予一聲加油！

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

林為洲：國民黨需要的不是救世主　別期望一次完勝對手

年菜預購怕踩雷？北市消保官提醒　收到瑕疵品要這樣做

「朱立倫雙子座個性是問題」　黃暐瀚：藍營大咖難敵趙少康

黃偉哲聲援黃捷：她就像自己姐妹兒女　不能接受被性別歧視霸凌

高嘉瑜春聯被網拍440元　柯文哲大笑：她可以湊競選經費了

有門路？柯文哲自爆：有人向我兜售新冠疫苗

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

調皮橘貓四肢舉高緊貼沙發邊緣　秒變壁虎瘋狂爬行：我還會迴轉

苗栗議員分享超神「水溝停車」片　用不著堆高機！人工示範給你看

3隻地主貓安靜凝視「貴賓的狗」　汪震驚頻頻轉頭：真的在看我...

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

狗媽媽生產完竟將胎兒「吞下肚」！專家曝原因：為了攝取更多營養

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

33化學兵再出動桃園消毒　國防部：請不吝給予一聲加油！

王婉諭抵制「罷免黃捷車隊」歧視　李來希提五問嗆：談婊論婊剛好

馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

林為洲：國民黨需要的不是救世主　別期望一次完勝對手

年菜預購怕踩雷？北市消保官提醒　收到瑕疵品要這樣做

「朱立倫雙子座個性是問題」　黃暐瀚：藍營大咖難敵趙少康

黃偉哲聲援黃捷：她就像自己姐妹兒女　不能接受被性別歧視霸凌

高嘉瑜春聯被網拍440元　柯文哲大笑：她可以湊競選經費了

有門路？柯文哲自爆：有人向我兜售新冠疫苗

少康中興》單厚之／「老」康中興　起手勢頗有郭董之風

葉毓蘭高雄掃街！反萊豬＋罷捷　「用罷捷回應民進黨背離民意」

2隻拉拉「委屈擠一床」！網見「隔壁亮點」笑翻：天使就是這樣

寵物雲商城「新春加碼」四大專區限時開放　福袋、乾乾、零食、用品4折起

布林肯稱美會為港人「敞開大門」　陸：錯誤言行應反思糾正

馬3借無照男肇事6死　車主倒大楣了！民事賠償躲不掉

工作人員開女生身體玩笑　鍾瑶怒制止：言語性騷擾更可怕

「飛鼠號」失聯8天今傳好消息　中央大學：訊號接收成功

國寶計劃建造養生村 北海福座彌陀聖像開光啟用

北富銀、永豐銀系統卡關　金管會：問題已排除！

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

政治熱門新聞

罷免黃捷倒數！王世堅「3字」斷言結局

反擊！　綠點名拉下藍3戰將：罷免謝龍介成功率非常高

大學生返鄉了！拉下黃捷藍有3大難關　藍態度急降溫

民進黨笑「她」50歲還穿飛行夾克

26年前5字轟綠營！游淑慧：趙少康根本先知

私菸案總統侍衛長翻身！　張捷接參謀本部訓練次長

趙少康：比韓國瑜更適合黨主席　媒體全放手

稱王育敏「50歲阿姨」遭藍營批年齡歧視　范綱皓刪文道歉

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

趙少康震撼回歸國民黨！　王世堅曝關鍵

罷免黃捷勝算有多少　以鳳山藍綠得票看端倪

保黃捷「3關鍵人物」1小時密商曝　她拍板正面對決

王育敏穿飛行夾克被綠營圍剿　國民黨：年齡歧視

李彥秀挺王育敏：50歲又怎樣！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

台中6打9尋仇狂射11槍　慘遭反擊

即／台南重大車禍　6人已無生命跡象

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

雞排妹直接公布「尾牙廠商名稱」

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

評價51歲周傳雄？22歲女歌手反擊了

遭網瘋猜尾牙性騷雞排妹！　金曲歌王發聲明：秉持本份、潔身自愛

台南車禍最後畫面曝　6人慘死

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

小鐘爆氣「詹惟中當我飯局妹」錄影大吵

3對情侶遊墾丁亡！女高中生爸：本就反對談戀愛

他9歲停止發育！和愛妻合影遭諷「母子」

更多

最夯影音

更多
沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來

沒橘子可採...一家被討320入園費　「踩我階梯付錢才能走」雙方打起來
外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

外送員一句話想救：店家很詭異　 竟買到臭酸烤雞「內含菜瓜布」

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

孫子美國留學回來不會講台語？　狂撂英文！阿嬤「聽嘸」超擔心

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

載16歲女「139死亡彎道逆撞」　失控撞斷3根防撞桿...網：慎選男友

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

劉品言配巫建和「獅子.金牛合不合？」　冷熱互補...言言：好像可以跟他談戀愛！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面