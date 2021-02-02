馬英九看2024「韓趙配」：力量結合都是好事

▲馬英九出席宮廟濟貧活動。（圖／讀者提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對資深媒體人趙少康申請恢復國民黨籍，前總統馬英九說，失聯黨員願意回娘家，大家都很開心。至於趙少康與高雄市前市長韓國瑜結盟的傳言，他表示，所有的支持國民黨力量結合起來都是好事。

趙少康重返國民黨，並指出高雄市前市長韓國瑜勸進他角逐黨主席，馬英九下午出席宗教活動時表示，要看黨內相關的規定，已經在進行中，但他對於黨務並不那麼熟悉。

黨內也掀起兩邊論戰，一派認為照黨章走，另一邊認為趙少康是2022、2024選戰的活棋，顧及大局，可以為了他修改施行細則，馬英九對此回應，國民黨是有制度的黨，一定會照制度走。

此外，外界批評「趙韓聯盟」可能讓國民黨離年輕選票越來越遠，且越來越極端。對此，馬英九則認為，都還沒有正式成爲事實之前，不方便評論，也不覺得趙有意逼宮現任黨主席江啟臣。

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