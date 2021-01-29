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社會 社會焦點 保障人權

車內激吻聲全錄下！淫亂小三曝「叫了2hrs」…催人夫：你要攻城啊

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲桃園一名人夫偷吃，還與小三在車上有不少鹹濕對話，讓正宮崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫偷吃同為房仲的小三，雙方還在車上大聊性事，鹹濕對話內容全被行車紀錄器給錄下，內容包括，「舌頭好像很厲害」、「很色」等，讓正宮聽了心碎不已，決定向丈夫及小三提告求償300萬元精神撫慰金，日前法院判決出爐！

正宮主張，2019年發現擔任房仲的丈夫竟然與小三小君（化名）開車前往摩鐵，2人間還有不少親暱行為和對話，包括「妳的毛一直掉」、「你有吃到嗎？」、「妳說我很快」、「你很慢很久」、「2個小時怎麼射出來」、「妳舌頭好像很厲害」、「很色，妳很色」、「怎麼我看起來很淫嗎？」、「妳奶綠怎麼喝這麼快，我看妳吸沒幾口就沒了，妳怎麼吸的」、「我叫2個小時耶」。

另外，行車紀錄器也錄下人夫與小君的激戰聲響，包括接續接吻聲音，以及鹹濕對話，「baby妳怎麼這麼可愛，怎麼用的」、「天啊你？救命啊，停了」、「你要攻城啊，你要強暴我啊，不要停」。

對此，人夫與小君都否認正宮所述，表示從這些對話內容無法判定正宮說的是真的。另外，2人稱，車內的對話是非公開活動，正宮很有可能是為了調查外遇，窺探言論、談話等私領域，蒐證用途才裝設行車紀錄器，已侵犯隱私，認為檔案不能當作有效證據。

但桃園地方法院調查發現，有停車費、摩鐵發票等證據，可以佐證正宮的說詞，且人夫與小君對話內容多是表達愛意，甚至還有討論性行為後的心得分享，明顯侵害到正宮的配偶權，最後判人夫與小三應連帶賠償正宮30萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

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