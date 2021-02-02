登妻子雲端照驚見「驗孕棒」秒綠　小兒科名醫翻拍挨告結果曝

▲陳姓小兒科醫師在電腦中發現妻子和男子親密照和驗孕棒照片，挨告妨害電腦使用。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓小兒科醫師和妻子離婚1年後，意外發現妻子離婚前就與男同事外遇，還將親密合照、驗孕棒照片上傳雲端，憤而提告，前妻的男同事因此要賠償陳醫15萬元，陳的前妻則反控陳醫，無故侵入她的雲端硬碟盜取照片，還分享給別人看，陳醫去年遭起訴後，前妻又遞狀撤告，台北地院日前已判決公訴不受理。

陳醫2019年向台北地院提告指控，他和妻子協議離婚後，在家中電腦登入妻的google雲端硬碟，赫然發現前妻在2018年、離婚之前，就曾和男同事親密倚靠的合照，還有妻子使用驗孕棒的照片。

陳醫另外也蒐證發現，前妻曾搭著男同事的車一起進入汽車旅館，當晚前妻又在健身房打卡，秀出和男同事及友人合照，憤而向法院提告請求前妻和男同事要賠償侵害配偶權的損失，結果法院只判男同事要賠償15萬元，前妻因簽了協議互相放棄追究而免賠。

但前妻看到自己雲端遭入侵而大怒，反控陳醫未經同意，侵入她的電腦，還把照片拿給別人看，涉嫌妨害電腦使用、妨害秘密等罪，檢察官2020年10月間將陳醫起訴，請求法院簡易判決處刑後，前妻卻又遞狀表明撤回告訴，台北地院已在12月判決全案公訴不受理。

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