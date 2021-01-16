未婚夫偷吃…截圖line對話傳家群討拍！女亂揪小三付出「代價」

▲簡姓女子懷疑自己未婚夫在外與其他女子曖昧，氣得截圖男方與他人的對話傳至家庭群組，未料卻因此吃上官司。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台北報導

簡姓女子因懷疑自己未婚夫阿華（化名）與吳姓女子曖昧，竟趁阿華不注意時偷看他手機，截圖他與吳女的對話，留存後還傳至家庭群組討拍。吳女事後從阿華口中得知，氣炸提告，簡女因此被依妨害秘密罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

簡女2019年1月間因懷疑已與自己論及婚嫁的阿華和吳女有所曖昧，為了求證，竟未經阿華同意，偷看他與吳女的LINE對話，接著，除了以自己手機翻拍多張外，還截圖吳女臉書的大頭貼，將上述內容全部傳至名為「我們這一家」的LINE群組，替自己抱屈。

吳女同年底12月間從阿華口中得知上情後，認為自己與簡女素不相識卻要被誤會、照片還被外流，氣得上法院提告對方妨害秘密。

法庭上，阿華證稱自己從未同意簡女看他手機。台北地院審理認為，簡女任意擷取並將他人非公開談話的內容、照片散布於社群群組，明顯不尊重當事人隱私，行為確實已造成吳女精神上的痛苦，但審酌她犯後坦承犯行，並已與吳女達成調解，最後依「散布竊錄之非公開談話內容罪」判刑拘役30日，得易科罰金3萬元，並沒收其犯案的IPHONE X手機。

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