「你不來我就...」寂寞女網聊狂送撩人照　他忍1天登門下場慘

▲黃男網路交友遇到女子狂發性感撩人照，忍1天登門遭拒之後硬上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子去年暑假透過交友APP認識小芳(化名)，閒聊間，小芳不斷傳送穿著內衣撩人照，暗示「寂寞」、「你不來，我就找別人了」，黃男很紳士地勸小芳小心自身安全，隔了1天後，才突然慾火焚身，跑去找小芳，此時小芳已經沒了興致，黃男卻不顧反抗硬上，台北地檢署28日依強制性交罪起訴黃男。

據了解，小芳因罹患憂鬱症，和黃男在交友APP聊天時，剛好心情低落，很想找人陪伴，因此自拍大量的性感照片，傳送給黃男，並透露自己的住處，希望黃男去找她，20多歲的黃男遇到天上掉下來的豔福，覺得可能遇到仙人跳，謹慎應對，還勸小芳要保護自己，小心遇到壞人，小芳見撩人不成便放棄。

沒想到隔天，換黃男看著對話紀錄裡的小芳照片，慾火焚身，想要去找小芳，此時病症稍退的小芳恢復理智，同意黃男到家中，條件是不可以碰她，等黃男到家後，小芳服用抗憂鬱藥劑，準備休息，黃男再也忍不住，不顧小芳反對，壓制身形嬌小的小芳，性侵得逞。

小芳事後打電話向113保護專線哭訴遭遇，社工積極介入輔導，並協助報案，黃男到案後坦承原本還能克制自己的行為，最後仍被性慾沖昏了頭，檢察官調查後，依強制性交罪起訴黃男。

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