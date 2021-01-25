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社會 社會焦點 保障人權

3女洗澡驚見「管狀物」伸進來　外籍生認好奇偷拍下場曝

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲墨西哥籍研究生涉嫌在民宿偷拍3名女同學洗澡，事後認錯並承諾離境賠償。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

國內知名學府某研究室同學2男4女，去年一起到新竹玩，晚上在民宿休息時，3名女研究生發現，淋浴間的隔板伸出1支像是GoPro的水管狀攝影機，3女不動聲色觀察懷疑是同行的墨西哥籍同學，隔天再質問墨籍男子，墨男坦承因衝動偷拍，把丟到森林裡的攝影機找回認錯，承諾賠償每人20萬元並離境換撤告，台北地檢署25日處分不起訴。

20多歲的墨西哥籍男子在知名學府的某生物科學類研究室從事研究工作，2020年間，他和同研究室的朋友一起到新竹尖石鄉玩，並就近入住當地民宿，當晚民宿內，除了他和3名被害女研究生，還有同研究室的1對情侶同行。

▲浴室,洗澡（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲1名女子發現遭偷拍後，和其他2女不動聲色觀察，隔天才揭發墨男犯行。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他們入住的這間民宿雖然採取浴廁分離設計，但是中間的隔板並沒有釘在牆壁上，留了個縫隙，剛好可以讓人把手伸過去，事發當晚，3名被害女子輪流進去淋浴，最後1女眼尖發現，縫隙間有支奇怪的水管伸出來，匆匆洗完後，回房間和其他2女討論，懷疑就是墨男幹的。

隔天，3女質問墨男是否偷拍，墨男尷尬坦承因為一時好奇犯案，並表示已經把攝影機丟到民宿附近的森林裡，3女押著墨男去找回攝影機，並還原遭刪除檔案，發現她們的淋浴過程全都被拍下，被害人氣得拿著攝影機回台北，直接向台北地檢署提告妨害秘密罪，因墨男承諾離境、不再來台灣，並以分期方式，賠償每名被害人各20萬元，被害人偷同意撤告，檢察官處分不起訴。

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