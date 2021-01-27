補習狼師偷拍女高中生9年！列表40檔案　「全下半身」僅2人提告

▲廖姓補習班老師偷拍女學生裙內風光遭起訴。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

53歲廖姓補習班老師要女學生穿短裙上課，原來是方便他從桌下偷拍私密處，有時看到女學生上廁所，還會拿著手機跟進去偷拍，直到去年全案爆發，檢警在他的電腦、隨身碟查到數十個檔案夾，還有一張學生的列表清單，辦案人員逐一確認被害人身分後，僅2名女學生提告，台北地檢署27日依對未成年人犯妨害秘密罪起訴。

廖男在台北市吉林路開設數學補習班，針對國、高中生開設小班制教學，2020年間，有女學生在上廁所時，發現隔間門外有人影，發現是廖男尾隨偷拍，回家告訴父母報案，檢警獲報後，向法院聲請搜索票，到廖男家中和補習班搜索，查扣電腦以及隨身碟等證物。

▲女高中生發現廁所外有人而抓到狼師偷拍。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警調查，廖男收藏了約40個資料夾的照片，時間從2001到2020年間，但拍到的幾乎只有被害人下半身，無法辨識身分，還好廖男另外有自行列表，註記部分被害人身分，不過內容並不完整，辦案人員只能循線找到7名陸續被害人，其中僅2人提告，其他女高生表明不追究。

廖男坦承因為好奇所以偷拍，加上當老師的習慣，所以製表列冊，檢察官調查後，依妨害秘密等罪起訴廖男，並請求法院依《兒童及少年福利與權益保障法》，加重其其刑。

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