曾拾金不昧4萬元　清潔隊員貪298元廚餘桶遭訴獲判免刑

▲清潔隊員貪298元廚餘桶，二審獲判緩刑。此為示意圖，與本案當事人無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

新竹市環保局李姓清潔員，多年前曾在垃圾堆中拾金不昧4萬元，送交警方招領，而獲得公開表揚。但沒想到幾年後，他竟將清潔隊中298元的廚餘桶帶回家使用，被依照本刑10年以上的「侵占公有財物罪」提起公訴。一審將他判處緩刑，案經上訴，二審高院認定有罪，但改判處免刑。可上訴。

判決指出，李男從1990年2月起在新竹市環境保護局擔任清潔隊隊員，當垃圾車隨車人員。他在2012年間，當時薪水3萬多元的李男，在清理垃圾時，看到一條褲子，李男當時覺得褲子口袋鼓鼓，頗為有異，因此伸手清理，竟意外發現口袋內居然有4萬元。李男趕緊將錢送到警局招領，而且他明確告訴承辦員警，希望能趕快找到失主，不會向失主要3成的酬勞。李男因此受公開表揚。

但本案發生於2017年9月間，李男將垃圾車上放置之備用50公升廚餘回收桶（價值298元）帶回家裡使用，完全無人發現。一直到2019年3月間，李男因為調職，才將垃圾桶主動繳回清潔隊。政風單位因此將他移送檢方法辦，檢方依照本刑10年以上的《貪污治罪條例》「侵占公有財物罪」提起公訴。

法院審理時，李男認罪，一審法院認定有罪，判處有期徒刑1年、褫奪公權2年，但宣告緩刑3年的自新機會。而雖然李男獲得緩刑不須入監，但因緩刑的效力不及於褫奪公權的從刑，若緩刑定讞後，李男將無退休金可領取，因此他上訴第二審。

高院二審於2日宣判，高院仍認定他有罪，但改判免刑，可上訴。法界人士指出，根據最高法院去年11月間的見解，相較於緩刑，免刑在形式上對公務員有利，但《公務人員任用法》規定「曾服公務有貪污行為，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案」，不得任用為公務人員。而且免刑判決也屬有罪判決，若因此免刑確定，李男就會喪失現任、再任公務員的資格，之前累積的公務員年資，也無法再續。此外，依司法院釋字第66號解釋，公務員因貪污判刑並宣告緩刑確定，只要緩刑期滿、未被撤銷緩刑就可以再任公職。因此綜上所述，李男犯罪情節輕微，若遭免刑恐不利於公務員身分，本案很有可能不被最高法院接受。